Під час візиту на Прикарпаття Віктор Ляшко звільнив трьох директорів дитячих санаторіїв
Йдеться про Романа Мельника, Оксану Суканець та Лілію Михайлюк
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко 29 червня відвідав три дитячі спеціалізовані санаторії Івано-Франківської області – «Прикарпатський», «Косів» та «Гірське повітря». Після перевірки закладів їх директорів звільнили.
Під час візиту на Прикарпаття Віктор Ляшко оглянув, як проходить санаторно-курортне лікування в дитячих санаторіях, підпорядкованих МОЗ, зазначивши, що планує перезавантажити керівництво і функціонал закладів.
«Всі три керівники залишають свої посади. Так не може бути. Так не можна керувати. Це не для людей і не про людей», – написав Віктор Ляшко у Facebook.
Йдеться про директорів дитячих спеціалізованих санаторіїв «Прикарпатський» – Романа Мельника, «Косів» – Оксану Суканець та «Гірського повітря» – Лілію Михайлюк.
За словами Віктора Ляшка, надалі у санаторіях співпрацюватимуть з громадськими організаціями та акцентуватимуть увагу на психологічній реабілітації своїх гостей.