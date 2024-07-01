Надалі у санаторіях акцентуватимуть увагу на психологічній реабілітації

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко 29 червня відвідав три дитячі спеціалізовані санаторії Івано-Франківської області – «Прикарпатський», «Косів» та «Гірське повітря». Після перевірки закладів їх директорів звільнили.

Під час візиту на Прикарпаття Віктор Ляшко оглянув, як проходить санаторно-курортне лікування в дитячих санаторіях, підпорядкованих МОЗ, зазначивши, що планує перезавантажити керівництво і функціонал закладів.

«Всі три керівники залишають свої посади. Так не може бути. Так не можна керувати. Це не для людей і не про людей», – написав Віктор Ляшко у Facebook.

Йдеться про директорів дитячих спеціалізованих санаторіїв «Прикарпатський» – Романа Мельника, «Косів» – Оксану Суканець та «Гірського повітря» – Лілію Михайлюк.

За словами Віктора Ляшка, надалі у санаторіях співпрацюватимуть з громадськими організаціями та акцентуватимуть увагу на психологічній реабілітації своїх гостей.