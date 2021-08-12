23-річний львів'янин, який втікав від патрульних на BMW, пояснив, що має вже два штрафи і не хоче знову складати іспити на здачу водійських прав

У середу ввечері, 11 серпня, 23-річний львів’янин на BMW, тікаючи від патрульних, збив пішохода на пішохідному переході та в’їхав у три припаркованих авто.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився увечері середи близько 21:00. На вул. Замарстинівській патрульні помітили, як автомобіль BMW здійснив обгін автомобілів зустрічною трамвайною колією. Поліцейські дали водієві вказівку зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати. Екіпаж розпочав переслідування, але далеко порушник не заїхав.

23-річний львів’янин на BMW втікав від патрульних

На перехресті з вул. Заводською водій не впорався з керуванням і збив пішохода на нерегульованому пішохідному переході, а потім за інерцією вдарив ще три припаркованих автомобілі – дві Skoda Octavia та Ford Focus. Після цього втікач зупинився.

Постраждалому 21-річному пішоходу викликали швидку допомогу. На щастя, він сейрозно не постраждав. Після надання допомоги в лікарні, його відпустили додому.

За кермом автомобіля BMW, який втікав від патрульних і наробив біди, виявився 23-річний львів'янин. Свій вчинок він пояснив тим, що в нього посвідчення водія видане на два роки. Чоловік вже має два штрафи і не хотів третього, аби не складати знову іспити. Перевірка на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння показала, що водій був тверезий.

На місце події викликали слідчих поліції для оформлення на водія-порушника адміністративних матеріалів.