Замість під ліжком краще тримати речі в шафах

Під ліжком багато хто зберігає різні речі, вважаючи, що так економить простір. Насправді це часто перетворює кімнату на зону накопичення пилу, сприяє появі комах і може впливати на ваше самопочуття. Правильне зберігання – це не лише зручність, а й турбота про здоров’я та порядок у домі. Які речі краще не тримати під ліжком, пише The Times of India.

Чому не варто зберігати речі під ліжком

Простір під ліжком – темний і погано провітрюваний. Через низький потік повітря там швидко осідає пил, що провокує алергії та погіршує якість сну. Комахи та малі шкідники часто ховаються саме там, де рідко заглядають, і залишені речі створюють ідеальне середовище для їхнього розмноження.

Речі, які не варто класти під ліжко

Папір та картон. Книги, коробки й документи легко накопичують пил і приваблюють комах, що можуть псувати паперові вироби. Текстильний бруд або ковдри. М’які речі притягують пил та алергени, особливо якщо вони не запаковані герметично. Це може призвести до загострення алергій і астми. Шкіряні вироби. Шкіра без достатнього доступу повітря може швидше висихати, тріскатись і втрачати якість. Важкі речі та громіздкі предмети. Велика вага ускладнює доступ і може спричиняти травми спини при підйомі. Електроніка. Пил, що осідає на техніці, впливає на її роботу, перегрів та швидкий знос. Їжа чи продукти. Навіть герметично запаковані пакети можуть приваблювати комах і гризунів, якщо навколо є крихти або запахи.

Як краще організувати зберігання

Замість під ліжком краще тримати речі в шафах, комодах або спеціальних контейнерах з кришками. Якщо під ліжком усе ж треба зберігати щось необхідне, використовуйте герметичні пластикові бокси на колесах, вони мінімізують накопичення пилу та полегшують прибирання.