Замок розташований у мальовничій місцевості

Підгорецький замок часто називають однією з найгарніших ренесансних фортець України. Його архітектура palazzo in fortezza поєднує елементи міцної фортеці і розкіш резиденції вельмож. Нині цей комплекс палацу з оборонними бастіонами, храмом, заїжджим двором і парком є чудовим місцем для мандрівки на вихідні.

Палац у красивій місцевості збудували у 1640 році відомі військові інженери Гійом де Боплан та Андреа дель Аква для коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Головна місія фортеці полягала у захисті. Її потужні бастіони і каземати досі оберігають житловий палац. Наступні господарі Жевуські добудували третій поверх, в’їзну браму і облаштували замок за концепцією відпочинкової резиденції «Марса після ратних подвигів», зазначають у Львівській галереї мистецтв.

Оборонні бастіони Підгорецького замку (фото ZAXID.NET)

Власники Підгорецького замку зібрали великі колекції картин, військових трофеїв, архів зі стародруками. Кожна кімната мала свою назву за кольором або призначенням – Дзеркальна, Золота, Зелена, Кармазинова, Жовта, Лицарська, Мозаїчна і Китайська. Тут влаштовували театральні вистави і концерти, робили розкішні прийоми. Найгірше на вигляді палацу позначилося XX століття – не лише воєнні дії, але й велика пожежа, що майже знищила вишукані інтер’єри.

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Портали палацу (фото Ганни Петренко)

Нині внутрішні простори замку зберегли окремі елементи колишніх оздоб – різьблення порталів, каміни. Сталої музейної експозиції там немає, проте на другому поверсі у 10 залах експонують виставку сучасного мистецтва. До 30 серпня там відбувається персональна виставка Ангеліни Гафинець «Ландшафт присутності». Із палацу можна вийти на балкон і тераси.

Панорама з тераси замку (фото ZAXID.NET)

Окремою цікавинкою для відвідувачів є підземелля під палацом. Їх нещодавно розширили, і нині туристи можуть потрапити у всі приміщення підземель. Там облаштована інсталяція привида білої пані. Свого часу наявність привида у палаці навіть вивчали дослідники паранормальних явищ.

Привид білої пані у підземеллі замку (фото з Google Maps)

З терас довкола замку відкривається красива панорама. Варто також звернути увагу на костел святого Йосифа, що навпроти нього, та колишній гетьманський заїзд – корчму-готель для гостей. Трохи далі на південь є Підгорецький монастир та історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ», де жили білі хорвати.

Туристи, які приїхали на цілий день і не поспішають в дорогу, можуть прогулятися Підгірцями. Недалеко від палацу є старе кладовище з цікавими пам’ятниками. Сам замок розташований біля національного природного парку «Північне Поділля». Тож довкола гарна природа і кам’яні останці. Спокійна прогулянка додасть натхнення.

Колишній костел, а нині церква УГКЦ (фото ZAXID.NET)

Як доїхати до Підгорецького замку зі Львова:

автомобілем трасою М-06 у напрямку Бродів. Перед селом Ясенів повернути праворуч на Підгірці;

автобусом з автостанції №2 («Північна») у напрямку Бродів, Золочева, Підкаменя.

Графік роботи Підгорецького замку:

середа – неділя – 10:00–18:00;

каси працюють до 17:30;

понеділок і вівторок – вихідні.

Контактний телефон у Підгорецький замок: +38 096 731 33 87.

Вигляд замку із північної сторони (фото ZAXID.NET)

Вартість квитків:

дорослі – 200 грн;

студенти – 150 грн;

діти та пенсіонери – 100 грн;

сімейний квиток (1 дорослий та 1–2 дітей) – 300 грн;

сімейний квиток (2 дорослих та 1–2 дітей) – 500 грн.

Вартість екскурсій для групи до 20 учасників:

дорослі – 700 грн;

діти і пенсіонери – 500 грн;

студенти – 600 грн;

іноземною мовою (для групи до 10 людей) – 1000 грн.

фото ZAXID.NET

Що купити на пам’ять:

Між замком і костелом є кіоски, де можна купити сувеніри.

Де поїсти:

кафе біля костелу перед замком;

кафе у кінно-спортивному клубі Hemingway.

Про інші замки Львівщини, які варто відвідати, ZAXID.NET писав тут.