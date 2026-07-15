Романтичний палац з привидом білої пані: що оглянути у Підгорецькому замку
Маршрут вихідного дня
Підгорецький замок часто називають однією з найгарніших ренесансних фортець України. Його архітектура palazzo in fortezza поєднує елементи міцної фортеці і розкіш резиденції вельмож. Нині цей комплекс палацу з оборонними бастіонами, храмом, заїжджим двором і парком є чудовим місцем для мандрівки на вихідні.
Палац у красивій місцевості збудували у 1640 році відомі військові інженери Гійом де Боплан та Андреа дель Аква для коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Головна місія фортеці полягала у захисті. Її потужні бастіони і каземати досі оберігають житловий палац. Наступні господарі Жевуські добудували третій поверх, в’їзну браму і облаштували замок за концепцією відпочинкової резиденції «Марса після ратних подвигів», зазначають у Львівській галереї мистецтв.
Оборонні бастіони Підгорецького замку (фото ZAXID.NET)
Власники Підгорецького замку зібрали великі колекції картин, військових трофеїв, архів зі стародруками. Кожна кімната мала свою назву за кольором або призначенням – Дзеркальна, Золота, Зелена, Кармазинова, Жовта, Лицарська, Мозаїчна і Китайська. Тут влаштовували театральні вистави і концерти, робили розкішні прийоми. Найгірше на вигляді палацу позначилося XX століття – не лише воєнні дії, але й велика пожежа, що майже знищила вишукані інтер’єри.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Портали палацу (фото Ганни Петренко)
Нині внутрішні простори замку зберегли окремі елементи колишніх оздоб – різьблення порталів, каміни. Сталої музейної експозиції там немає, проте на другому поверсі у 10 залах експонують виставку сучасного мистецтва. До 30 серпня там відбувається персональна виставка Ангеліни Гафинець «Ландшафт присутності». Із палацу можна вийти на балкон і тераси.
Панорама з тераси замку (фото ZAXID.NET)
Окремою цікавинкою для відвідувачів є підземелля під палацом. Їх нещодавно розширили, і нині туристи можуть потрапити у всі приміщення підземель. Там облаштована інсталяція привида білої пані. Свого часу наявність привида у палаці навіть вивчали дослідники паранормальних явищ.
Привид білої пані у підземеллі замку (фото з Google Maps)
З терас довкола замку відкривається красива панорама. Варто також звернути увагу на костел святого Йосифа, що навпроти нього, та колишній гетьманський заїзд – корчму-готель для гостей. Трохи далі на південь є Підгорецький монастир та історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ», де жили білі хорвати.
Туристи, які приїхали на цілий день і не поспішають в дорогу, можуть прогулятися Підгірцями. Недалеко від палацу є старе кладовище з цікавими пам’ятниками. Сам замок розташований біля національного природного парку «Північне Поділля». Тож довкола гарна природа і кам’яні останці. Спокійна прогулянка додасть натхнення.
Колишній костел, а нині церква УГКЦ (фото ZAXID.NET)
Як доїхати до Підгорецького замку зі Львова:
- автомобілем трасою М-06 у напрямку Бродів. Перед селом Ясенів повернути праворуч на Підгірці;
- автобусом з автостанції №2 («Північна») у напрямку Бродів, Золочева, Підкаменя.
Графік роботи Підгорецького замку:
- середа – неділя – 10:00–18:00;
- каси працюють до 17:30;
- понеділок і вівторок – вихідні.
Контактний телефон у Підгорецький замок: +38 096 731 33 87.
Вигляд замку із північної сторони (фото ZAXID.NET)
Вартість квитків:
- дорослі – 200 грн;
- студенти – 150 грн;
- діти та пенсіонери – 100 грн;
- сімейний квиток (1 дорослий та 1–2 дітей) – 300 грн;
- сімейний квиток (2 дорослих та 1–2 дітей) – 500 грн.
Вартість екскурсій для групи до 20 учасників:
- дорослі – 700 грн;
- діти і пенсіонери – 500 грн;
- студенти – 600 грн;
- іноземною мовою (для групи до 10 людей) – 1000 грн.
фото ZAXID.NET
Що купити на пам’ять:
Між замком і костелом є кіоски, де можна купити сувеніри.
Де поїсти:
- кафе біля костелу перед замком;
- кафе у кінно-спортивному клубі Hemingway.
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