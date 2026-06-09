Підготовка до іспитів не повинна перетворитися на стрес і перевтому

Початок літа для багатьох школярів і студентів означає не лише канікули, а й період підвищеного навантаження. Контрольні роботи, іспити та вступна кампанія часто стають причиною хвилювання, яке може негативно впливати на самопочуття та працездатність. Як пише «Освіта.ua», дослідження компанії Mars Wrigley, проведене спільно з Censuswide, показало, що майже третина молодих людей віком від 16 до 20 років щодня стикається з кількома дрібними стресовими ситуаціями. Для 39% опитаних найбільшим джерелом напруги є навчання у школі або університеті.

Намагаючись упоратися з переживаннями, молодь нерідко обирає не найкорисніші способи. Частина опитаних починає більше їсти, інші уникають спілкування або мають звичку гризти нігті чи різні предмети. Водночас фахівці наголошують: існують значно ефективніші методи підтримки емоційного стану в період підготовки до іспитів. Когнітивно-поведінкова терапевтка та тренерка з розвитку м’яких навичок Магда Хожевська нагадала, що хвилювання перед важливими випробуваннями є природною реакцією організму. Проте важливо вчасно знижувати рівень напруги та не дозволяти стресу накопичуватися.

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1. Більше руху

Фізична активність допомагає зменшити рівень стресу та покращити настрій. Для цього не обов’язково виснажувати себе інтенсивними тренуваннями. Навіть звичайна прогулянка, легка пробіжка або активний відпочинок на свіжому повітрі можуть позитивно вплинути на емоційний стан.

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2. Робіть паузи для відпочинку

Під час навчання важливо знаходити час для занять, які приносять задоволення. Комусь допомагає музика, іншим – читання або коротка медитація. Навіть кілька хвилин відпочинку дозволяють відновити концентрацію та повернутися до навчання з новими силами.

3. Не забувайте про збалансоване харчування

Під час інтенсивної підготовки організм потребує достатньої кількості енергії. Регулярне харчування та збалансований раціон допомагають підтримувати увагу, пам’ять і працездатність. Особливо важливо, щоб у меню були продукти, багаті на білки, клітковину та складні вуглеводи.

4. Дбайте про сон

Спроби замінити сон додатковими годинами навчання зазвичай не виправдовують себе. Саме під час відпочинку мозок обробляє отриману інформацію та відновлює ресурси, необхідні для ефективної роботи наступного дня.

5. Контролюйте дихання

У стресових ситуаціях люди часто починають дихати швидше та поверхневіше. Кілька хвилин спокійного й глибокого дихання допомагають заспокоїтися, знизити напругу та повернути відчуття контролю над ситуацією.

6. Розподіляйте навантаження

Великий обсяг матеріалу може викликати відчуття безпорадності. Щоб уникнути цього, варто ділити підготовку на невеликі етапи та поступово опрацьовувати інформацію, не забуваючи про короткі перерви.

7. Говоріть про свої переживання

Не варто залишатися зі стресом наодинці. Розмова з друзями, батьками, викладачами або наставниками може допомогти подивитися на проблему під іншим кутом і відчути підтримку.

8. Помічайте власні успіхи

У період іспитів багато хто концентрується лише на помилках і недоліках. Водночас важливо згадувати про вже досягнуті результати. Усвідомлення власного прогресу допомагає зміцнити впевненість і підтримувати мотивацію.

Фахівці наголошують, що іспити є лише одним із етапів навчального шляху. Результати тестів можуть бути важливими, але вони не визначають повністю здібності людини чи її майбутні досягнення. Тому під час підготовки не менш важливо, ніж вивчати матеріал, дбати про власне фізичне та психологічне благополуччя.