Не всі хризантеми однаково морозостійкі

Щоб хризантеми успішно перезимували в саду, важливо правильно підготувати їх до морозів. Осінній догляд передбачає завершення підживлення азотом, обрізання відцвілих пагонів, захист кореневої шийки та вибір відповідного укриття. Водночас не всі сорти однаково добре переносять холод: частину рослин потрібно викопувати й зберігати в прохолодному приміщенні. Більше про це пише VSN.

Чим підживити хризантеми перед зимою

Наприкінці сезону не варто стимулювати хризантеми до утворення нових пагонів. Азотні добрива сприяють росту молодої зелені, яка не встигає достатньо зміцніти перед морозами. Тому в другій половині сезону азотні підживлення зазвичай припиняють.

Для рослин, які ще потребують підживлення, можна використовувати добрива з фосфором і калієм, якщо це відповідає потребам конкретного сорту та стану ґрунту. Однак такі засоби не потрібно вносити автоматично без урахування попередніх підживлень і рекомендацій виробника.

Полив також коригують залежно від погоди й вологості землі. Якщо осінь суха, ґрунт біля кущів можна зволожити до промерзання землі. Проте постійно заливати хризантеми не слід: застій води біля коріння підвищує ризик загнивання, особливо на важких і погано дренованих ґрунтах.

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Коли й на яку висоту обрізати хризантеми

Час обрізання залежить від сорту, погоди та способу зимівлі. Зазвичай відцвілі кущі обрізають після завершення цвітіння, коли надземна частина починає відмирати, або після перших легких приморозків. Не варто поспішати зрізати здорові пагони, якщо рослина ще цвіте й погода залишається сприятливою.

Стебла можна вкоротити, залишивши над землею приблизно 10–15 см. Такі пеньки допомагають позначити місце розташування куща й полегшують весняний догляд. Для обрізання використовуйте гострий секатор. Якщо на рослинах є ознаки хвороб, очищайте та дезінфікуйте інструмент між кущами, щоб не переносити збудників інфекцій.

Після обрізання приберіть із клумби хворе листя та пошкоджені рештки. Не залишайте під кущами матеріал із вираженими ознаками грибкових захворювань, адже він може стати джерелом повторного зараження.

Як підгорнути хризантеми перед морозами

Після обрізання важливо захистити основу куща та кореневу шийку. Для цього рослини можна обережно підгорнути пухким ґрунтом або зрілим компостом. Шар близько 10 см може бути доречним для деяких сортів і умов зимівлі, але його висоту варто добирати відповідно до морозостійкості рослини та особливостей ділянки.

Для підгортання використовуйте матеріал, який не ущільнюється й не затримує надмірну кількість води. Якщо ґрунт на клумбі важкий, а вода після дощу довго стоїть біля кущів, насамперед подбайте про відведення вологи. Надмірне засипання сирою землею не захистить рослину, а може сприяти випріванню.

Які хризантеми потрібно викопувати на зиму

Не всі хризантеми однаково морозостійкі. Деякі дрібноквіткові сорти, зокрема чимало корейських хризантем, за відповідних умов можуть зимувати у відкритому ґрунті. Натомість мультифлора, окремі великоквіткові сорти та ніжні гібриди часто потребують захищенішого зберігання. Водночас орієнтуватися лише на форму чи розмір квітів недостатньо: важливо знати конкретний сорт і його морозостійкість.

Якщо хризантема погано переносить зимові морози у вашому регіоні, перед стійким промерзанням землі її можна обережно викопати разом із земляною грудкою та перенести в контейнер. Зберігайте рослину в прохолодному, захищеному від морозу приміщенні з вентиляцією. Температура близько +2…+6 °C може бути придатною для багатьох рослин, якщо це відповідає вимогам конкретного сорту.

Упродовж зими періодично перевіряйте стан кореневої грудки. Ґрунт не повинен повністю пересихати, але й постійно мокрим його залишати не можна. Надлишок вологи в прохолодному приміщенні може призвести до загнивання коренів.

Чим укрити хризантеми, щоб вони не випріли

Морозостійкі хризантеми, які залишаються в саду, після обрізання й підгортання можна додатково вкрити пухким сухим листям, хвойним гіллям або сухою соломою. Укриття має захищати від різких перепадів температури, але не перешкоджати руху повітря.

У регіонах із суворими зимами над кущами можна встановити простий каркас і накрити його білим агроволокном відповідної щільності. Підібрати агроволокно для хризантем та інших садових рослин можна на Prom: перед купівлею порівняйте розміри полотна, щільність і призначення матеріалу, а також перегляньте відгуки покупців.

Не використовуйте поліетиленову плівку як щільне укриття, яке торкається рослини або герметично закриває її. Під час відлиги під нею може накопичуватися конденсат, а повітрообмін буде недостатнім. У таких умовах зростає ризик випрівання й загнивання кущів.

Також не поспішайте накривати хризантеми задовго до настання холодів. Передчасне укриття може затримувати вологу й тепло, створюючи несприятливі умови для зимівлі. Краще орієнтуватися на погоду, стан рослин і вимоги конкретного сорту.