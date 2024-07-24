Сокільницький ліцей імені Івана Франка, що на вулиці Данила Галицького, 16б

Сокільницька сільська рада уклала угоду з приватним підприємством «Мегапромбудімпекс» на благоустрій території біля ліцею імені Івана Франка у Сокільниках. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 2,2 млн грн. Ціна договору є твердою, тому змінювати вартість робіт підрядник не зможе. Завершити благоустрій подвір'я планують у 2025 році.

Згідно з технічною документацією, планують встановити нову металеву огорожу, (висотою до 1,7 м), оновити бетонні покриття подвір'я, встановити водовідні лотки, замінити щебеневе покриття подвір'я. Крім цього, підрядник має ущільнити ґрунт, укріпити узбіччя, встановити бортові камені, встановити дощоприймачі, прокласти трубопровід тощо. Гарантійний термін робіт становить десять років. Зазначимо, що площа земельної ділянки, на якій розташовується школа, становить 0,8 га.

Участь в аукціоні взяли дві компанії – дрогобицьке ТОВ «Брати», заявку якого відхилили через відчутність усіх необхідних документів, та львівське ПП «Мегапромбудімпекс», яке й отримало підряд. Згідно з аналітичною системою YouControl, ПП «Мегапромбудімпекс» з квітня 2017 року займається будівництвом. Керівником та власником компанії є колишній оперуповноважений управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) в аеропорту Залізничного райвідділу міліції, 44-річний Олег Білас.

Як повідомляв ZAXID.NET у червні 2023 року, львівська поліція розслідує крадіжку 285 тис. грн з бюджету під час під час ремонту тротуарів на вул. Патона влітку 2021 року. У розкраданні підозрюють ПП «Мегапромбудімпекс». Олегу Біласу вручили підозру у службовому підробленні та привласненні грошей. Галицький райсуд Львова 30 травня 2024 року обрав Олегу Біласу запобіжний захід у вигляді заборони виїжджати за межі Львівської області та 134,2 тис. грн застави. Останній документ у справі з'явився в судовому реєстрі 27 липня 2023 року й стосувався продовження запобіжного заходу.