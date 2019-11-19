Підозрювана у шахрайстві екс-заступниця міністра культури вийшла під заставу у 576 тис. грн

Адвокат заявив, що заставу внесли друзі підозрюваної

СуспільствоЮрій Братюк, 19 листопада1930

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Екс-заступниця міністра культури Вікторія Ліснича, підозрювана у шахрайстві, внесла заставу у розмірі 576 тис. грн і вийшла із СІЗО. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на адвоката підозрюваної Віталія Гриніва.

За словами адвоката, заставу у розмірі 576 тис. грн, згідно із постановою суду, було внесено і суд звільнив підозрювану у шахрайстві, співучасті у злочині та пропозиції або наданні хабара Лісничу з-під варти. Адвокат заявив, що заставу внесли друзі підозрюваної.

Нагадаємо, що 12 листопада внаслідок операції «під прикриттям» була затримана директорка департаменту забезпечення доступу до публічної інформації в Офісі президента Світлана Кондзеля, її спільниця Вікторія Ліснича та інші учасники угруповання.

Детективи НАБУ задокументували вимагання 300 тис. доларів за «допомогу» влаштуватися на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Затримання відбулося безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. доларів.

15 листопада Вищий антикорупційний суд обрав для Лісничої запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з альтернативою застави у розмірі 576 300 грн.

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