Олександру Зотову підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробці документів на землю

Підозрювана у зловживанні службовим становищем та підробці документів на землю начальниця управління ДАБК Ужгородської міської ради Олександра Зотова оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Олександра Зотова задекларувала 440 тис. грн зарплати в управлінні ДАБК та 124 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році на посаді начальника управління ДАБК Ужгородської міської ради вона заробила 419 тис. грн, а також отримала 112 тис. грн пенсії. Грошей на банківських рахунках і готівки чиновниця не має.

У власності Олександри Зотової земельна ділянка в Ужгороді та Mitsubishi Lancer X 2009 року випуску і вартістю 145,7 тис. грн. У 2022 році посадовиця разом з сином – військовослужбовцем – за понад 2,3 млн грн купила будинок в Ужгороді площею 238 м2.

Нагадаємо, Олександру Зотову підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробці документів на землю. Вона дозволила ввести в експлуатацію торгово-житловий комплекс та багатоквартирний житловий будинок без сплати забудовником пайової участі на розвиток інфраструктури Ужгорода, що призвело до 1,5 млн грн збитків. Посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення.