На Андрія Кориневича напали 13 червня в Івано-Франківську

Військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади, яких підозрюють у нападі на військовослужбовця бригади «Азов» Андрія Кориневича, не прибули до зали суду, де їм мали обрати запобіжні заходи. Про це повідомив 30 червня адвокат Кориневича у коментарі «Слідству. Інфо».

За даними адвоката постраждалого військового, 30 червня в Івано-Франківському районному суді мало відбутися засідання, під час якого мали обрати запобіжні заходи для Семена Клока та Василя Бондаренка – бійців 3 ОШБр, підозрюваний у нападі на Кориневича 13 червня. Втім, розгляд перенесли через відсутність підозрюваних у залі суду.

«Вони заявили, що не можуть зʼявитися у суд через виконання військового завдання. До Військової служби правопорядку суд направив запит, щоб перевірити цю інформацію», – повідомило «Слідство. Інфо».

Наразі суд не визначив нову дату засідання для обрання запобіжних заходів військовим.

Побиття військового «Азову» – що відомо

13 червня в Івано-Франківську двоє невідомих чоловіків скоїли напад на 33-річного майора 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Андрія «Кореня» Кориневича, який перебував у відпустці. За даними правоохоронців, коли Кориневич намагався замінити колесо на своєму авто, нападники побили його телескопічними палицями та розпилили газовий балончик зі сльозогінною речовиною. Постраждалий військовослужбовець зазнав тілесних ушкоджень, опіків очей, та був ненадовго доправлений до лікарні.

23 червня Андрій Кориневич звинуватив у своєму побитті військовослужбовців 3-ї штурмової бригади, пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким – зокрема, йшлося про Семена «Малиша» Клока та Василя «Вісі» Бондаренка.

За словами Кориневича, Клок раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжку та побиття, а вже після повномасштабного вторгнення – двічі був затриманий за водіння в нетверезому стані. Крім того, «азовець» стверджує, що у жовтні 2024 року Клок пострілом з табельної зброї ранив у живіт офіцера Національної гвардії.

Також Андрій Кориневич розповів, що Василь Бондаренко раніше служив разом із ним в «Азові», але згодом «обрав шлях бандитизму». Кориневич стверджує, що Бондаренка, як і Клока, раніше притягували до кримінальної відповідальності за збройний напад на інкасаторів. Крім того, Бондаренко перебував у міжнародному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

Постраждалий Андрій Кориневич впевнений, що до нападу на нього також причетний 45-річний полковник Андрій Білецький, який обіймає посаду командира Третього армійського корпусу ЗСУ, а також ще двоє військових 3 ОШБр Максим Білогуб та Сергій Циганчук.

25 червня Івано-Франківська обласна прокуратура поінформувала, що за напад на Кориневича повідомили про підозру двом військовим. У прокуратурі уточнили, що підозри бійці отримали за фактом хуліганства, а щодо них подали клопотання про обрання запобіжних заходів.

Андрій Кориневич з позивним «Корінь» родом з міста Стрий, що на Львівщині. Він долучився до «Азову» у січні 2015 року. З 2015 по 2022 рік Андрій Кориневич виконував бойові завдання на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь, зокрема, брав участь у боях за «Азовсталь», звідки потрапив у російський полон. Після звільнення з полону та реабілітації військовий брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку Запорізької області. З травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом на Івано-Франківщині.