26 червня нардеп Козак подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Підозрюваний у держзраді нардеп від «ОПЗЖ» Тарас Козак 31 травня заплатив у Білорусі за оренду житла 1,3 млн грн. Про це пише «Українська правда» з посиланням на декларацію Козака.

26 червня нардеп подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з ними, 31 травня Козак продав у Білорусі валюту на суму 1340873 грн, а також заплатив за оренду нерухомого майна 1319291 грн.

Як інформував ZAXID.NET, 20 травня печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.

17 травня в апараті Верховної Ради повідомили, що Козак, якого підозрюють у державній зраді, офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному, але Верховну Раду не відвідує вже пів року.

Журналісти з’ясували, що Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, наближений до режиму Олександра Лукашенка.

Водночас генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підсанкційний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» перебуває нині в Білорусі.