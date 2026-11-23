Підозрюваний понад три роки переховувався від правоохоронців

Прокурори повідомили про підозру військовослужбовцю ЗСУ, який після самовільного залишення місця служби передавав інформацію про розташування українських підрозділів на Донеччині. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в понеділок, 23 листопада.

За даними слідства, у лютому 2023 року військовий самовільно залишив місце служби в Бахмуті та відтоді переховувався від правоохоронців.

З квітня до вересня 2026 року він через телеграм передавав іншій особі відомості про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ у Краматорську.

Зокрема, підозрюваний позначав місця дислокації українських військових на гугл картах, надсилав скриншоти та уточнював розташування особового складу й бойової техніки. За даними слідства, цю інформацію ворог міг використати для завдання ударів по українських військових.

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Військовослужбовця затримали та оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2, ч. 4 ст. 408 КК України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та дезертирство в умовах воєнного стану).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.