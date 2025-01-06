Борис Плотніцький є одним із трьох підозрюваних у вимаганні 1 млн доларів хабара від представника приватної фірми

Суддя у відставці, колишній голова Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький сплатив визначену судом заставу у розмірі понад 30 млн грн і вийшов з СІЗО. Екссуддя перебував під вартою з 30 грудня.

За інформацією журналіста Олега Новікова, на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 30,28 млн грн застави за колишнього голову Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. Станом на 6 січня він мав уже вийти зі слідчого ізолятора.

Водночас на Бориса Плотніцького покладено низку обов’язків: прибувати до слідчого за першою вимогою, не відлучатись із Львівської області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у справі та визначеними особами, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Інші підозрювані у справі – ексголови Господарського суду Львівщини Михайло Юркевич та Василь Артимович – досі перебувають в СІЗО.

Нагадаємо, 26 грудня НАБУ і САП повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії колишньому голові Західного апеляційного Господарського суду Борису Плотніцькому. Суддя нібито вимагав у підприємця мільйон доларів в обмін на ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні апеляційного господарського суду.

Про підозри у цій справі 9 грудня повідомили також тепер вже двом колишнім головам Господарського суду Львівської області. Йдеться про Василя Артимовича, якого звільнили з посади 12 грудня, та ексголові суду, а нині помічнику ректора ЛНУ імені Івана Франка Михайлові Юркевичу. ВАКС обрав Артимовичу та Юркевичу запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливість сплати 20 млн грн та 12 млн грн застави відповідно. Апеляційна палата ВАКС зменшила вдвічі розмір застави для Артимовича – до 10 млн грн.

63-річний Борис Плотніцький очолював Західний апеляційний Господарський суд Львівської області з 2018 до серпня 2024 року. Вища рада правосуддя звільнила Плотніцького на підставі заяви судді про відставку.