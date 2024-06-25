Мирослав Горват двічі обирався депутатом Ужгородської міської ради – від партії «Єдиний центр» Віктора Балоги та «Рідного Закарпаття»

Депутат Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Мирослав Горват, якого затримали на хабарі від ухилянта, опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Мирослав Горват задекларував 429,2 тис. грн зарплати у департаменті соцполітики Ужгородської міської ради та Ужгородському міському центрі соціальних служб. Для порівняння – у 2022 році депутат заробив на посаді заступника директора департаменту соцполітики 326,1 тис. грн. На банківських рахунках депутат грошей не тримає, натомість готівкою у нього 365 тис. грн.

У власності Мирослава Горвата земельна ділянка в Ужгороді, площею 635 м2 і вартістю 177,9 тис. грн, та будинок, площею 256 м2, який депутат завершив будувати у травні 2023 року.

Дружина депутата Ружена Горват, яка ніде не працює, у 2023 році оновила свій автопарк. Замість Volkswagen Passat 2015 року випуску і Škoda Superb 2016 року випуску, загальною вартістю 730 тис. грн, вона купила Mercedes-Benz E 220 2013 року та Škoda Octavia 2017 року, загальною вартістю 179 тис. грн. Також Ружена Горват задекларувала будинок з землею в Ужгороді та 4100 доларів готівкою.

Додамо, що Мирослав Горват двічі обирався депутатом Ужгородської міської ради – від партії «Єдиний центр» Віктора Балоги у 2015 році та «Рідного Закарпаття» у 2020 році. Він є керівником кількох громадських організацій ромів та працює на посаді заступника директора департаменту соцполітики Ужгородської міськради. 20 червня Мирослава Горвата затримали на хабарі у 1000 доларів, за який він обіцяв допомогти військовозобов’язаному отримати документи для відстрочки від мобілізації.