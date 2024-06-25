Павло Маєрчик обирався депутатом Ужгородської міської ради у 2006 та 2020 роках

Депутат Ужгородської міської ради від партії «Опозиційна платформа – за життя» Павло Маєрчик, якого підозрюють у захопленні землі в центрі міста, опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Павло Маєрчик задекларував понад 2,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності та зарплатні в очолюваних ним компаніях «Вояж», «Мадо» і «Сату». На банківських рахунках депутат тримає 41 тис. грн, а готівкою – 10 млн грн і 10 тис. доларів.

У власності Павла Маєрчика понад 3 тис. акцій готелю «Інтурист-Закарпаття» та частки у ТОВ «Західні енергетичні системи» і «Закарпатінвестбуд», загальною вартістю 2,1 млн грн. Також депутат Ужгородської міської ради задекларував три земельні ділянки з гаражами та квартиру в Ужгороді.

Додамо, що Павло Маєрчик обирався депутатом Ужгородської міської ради у 2006 та 2020 роках. Востаннє пройшов до складу ради за списком партії «Опозиційна платформа – за життя».

У серпні 2023 року суд в Ужгороді визнав Павла Маєрчика винним у корупції: під час сесії він голосував за передачу землі в оренду фірмі, засновником якої є його син. А в листопаді 2023, депутату оголосили про підозру у захопленні землі в історичному центрі Ужгорода.