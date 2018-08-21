Підозрюваний в організації замовного вбивства журналіста Аркадія Бабченка визнав провину

Борис Герман у суді з обрання запобіжного заходу

Підозрюваний в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка пішов на угоду зі слідством. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив генпрокурор Юрій Луценко, пише «Українська правда».

«Так, дійсно Герман та його захист пішли на підготовку угоди і працюють в цьому контексті», – сказав Луценко.

Він запевнив, що так званий «організатор» фактично підтверджує версію слідства і «прямо вказує на представника» Росії.

Водночас, генпрокурор наголосив, що угода має ще бути затверджена судом.

Сайт «Цензор.Нет» пише, що адвокат Германа Євген Солодко відмовився коментувати цю інформацію, посилаючись на те, що підписав зобов’язання про нерозголошення інформації.

Як писав ZAXID.NET, 29 травня правоохоронці заявили, що 41-річний журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі свого дому в Києві. Проте наступного дня з’ясувалося, що Бабченко живий, а його нібито вбивство виявилося інсценуванням. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації співробітники спецслужби затримали в Києві організатора вбивства журналіста Бабченка – Бориса Германа. 31 травня Шевченківський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На суді з вибору запобіжного заходу Герман повідомив, що замовником вбивства був В’ячеслав Пивоварник. Відомо, що він має спільний бізнес з експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки, а також працював у компанії, якою через іноземну структуру володіє Герман.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 1 червня повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувалися замахи. Серед них, за даними ГПУ, була велика кількість журналістів.