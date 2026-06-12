Посадовцю ТЦК загрожує до 8 років ув'язнення

У Тернополі затримали 37-річного посадовця районного ТЦК та СП, який за гроші знімав військовозобов’язаних з розшуку. Одне втручання в державну систему «Оберіг» вартувало для клієнтів 2,5 тис. доларів. Військовослужбовця викрили під час отримання хабаря. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.



До незаконної схеми причетний один з начальників відділів районного ТЦК та СП Тернопільщини, який має звання підполковника, повідомили в поліції Тернопільської області.



За даними слідства, у травні 2026 року посадовець налагодив схему отримання грошей за допомогу з питаннями, пов’язаними з військовим обліком. Зокрема, за 2,5 тис. доларів він пообіцяв місцевому мешканцю, який перебував у розшуку, видалити його дані з системи «Оберіг».

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, свої можливості підполковник пояснював службовими зв’язками та нібито впливом на посадових осіб ТЦК. 9 червня правоохоронці затримали його під час одержання 2,5 тис. доларів.

Військовому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 200 тис. грн. Окрім того, на розгляді суду перебуває клопотання про відсторонення посадовця від виконання службових обов’язків. Наразі встановлюють всі обставини злочину. Також перевіряють причетність підозрюваного до інших аналогічних епізодів.

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