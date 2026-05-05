Василь Чуліпа є директором фермерського господарства «АГРО-V»

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області визнав винним у декларуванні недостовірної інформації підприємця та колишнього депутата Козинської сільської ради Василя Чуліпу. Обвинувачений приховав майно на понад 30 млн грн і отримав покарання у вигляді 76 500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 30 квітня, директор фермерського господарства «АГРО-V» Василь Чуліпа, який був депутатом Козинської сільради, подав декларації про доходи за 2023 і 2024 роки, в яких не вказав дані про майно на понад 30 млн грн.

Зокрема, він не задекларував новопридбаний будинок, чотири вівчарники площею понад 400 м² кожен та адміністративну будівлю. Крім цього, ексдепутат приховав інформацію про 38 земельних ділянок загальною площею понад 60 га. Також не вказав автопарк, до якого входили вантажні автомобілі, сідлові тягачі та напівпричепи, зокрема техніка марок Mercedes-Benz, КамАЗ, ЗІЛ, Volvo, а також легкові автомобілі.

У суді Василь Чуліпа пояснив, що свідомо не вказав усе майно, оскільки не хотів розголосу. Також зазначив, що частину техніки передав на потреби військових, а депутатські повноваження склав у 2025 році через кримінальне провадження.

Суддя Олександра Жуковська визнала підприємця винним за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації) та призначила 76 500 грн штрафу із позбавленням права обіймати посади в органах влади протягом одного року. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, фермерського господарства «АГРО-V» розташоване у селі Станіслави Дубенського району й спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур. Підприємство є сімейним бізнесом родини Чуліп з 2008 року.