Підприємицю затримали 30 вересня під час отримання хабара

Хмельницькі правоохоронці викрили 53-річну підприємицю, яка за понад пів мільйона гривень пообіцяла оформити ІІ групу інвалідності військовозобовʼязаному. За скоєне їй загрожує до девʼяти років увʼязнення. Про це повідомили 3 жовтня у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, 53-річна підприємиця з Хмельниччини, яка працює у сфері обігу лікарських засобів, пообіцяла чоловіку призовного віку оформити йому ІІ групи інвалідності для безперешкодного виїзду за кордон. Жінка стверджувала, що за 12 тис. доларів хабара вплине на посадовців міської лікарні та обласного центру МСЕК, аби ті виготовиили усі необхідні документи.

«30 вересня правоохоронці затримали підприємицю під час отримання 12 тис. доларів, що в еквіваленті до національної валюти становить близько пів мільйона гривень. Місяцем раніше фігурантка отримала першу частину траншу у розмірі 35 тис. грн», – повідомляють у ДБР.

На місці події поліцейські вилучили гроші, мобільний телефон підприємиці, а також виготовлені фіктивні документи.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до девʼяти років позбавлення волі.