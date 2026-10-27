У Чернівцях до іспитового терміну засудили фахівця з технічного нагляду, який стежив за проведенням ремонту на території військової частини. Підрядник мав відремонтувати укриття для військової техніки за майже 2,5 млн грн. Під час перевірки встановили, що роботи провели неякісно та переплатили 500 тис. грн. У суді обвинувачений Максим Якубович визнав свою провину.

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Як йдеться у вироку від 14 жовтня, капітальний ремонт на території військового містечка проводили з листопада до грудня 2022 року. Підрядником було ТОВ «Будспец Монтаж». Фірма мала підписані два договори щодо ремонту укриття на суму майже 2,5 млн грн. Наглядати за проведенням ремонтів мав приватний підприємець Максим Якубович.

Обвинувачений під час перевірки обсягів та якості виконаних робіт підписав акти із завищеною вартістю ремонту. Слідство встановило, що таким чином державі завдали збитків у понад 500 тис. грн.

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Максим Якубович погодився підписати угоду з прокурором щодо визнання вини. Спочатку суд призначив йому 2 роки ув’язнення, однак замінив покарання на 1 рік іспитового терміну зі штрафом у понад 10 тис. грн. Також чернівчанин має сплатити майже 5 тис. грн за судові експертизи. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.