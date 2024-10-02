Фірму чоловік створив за 5 днів до тендеру

Підприємця з Києва підозрюють у розтраті понад 12 млн грн з бюджету Тернополя на спальні мішки. Фірма перемогла в тендері Тернопільської міської ради, який оголосили 16 листопада 2022 року. Згідно з державними закупівлями підприємство мало поставити 4500 спальних мішків. Однак, товар не відповідав вимогам, підприємець не пред’явив жодного документу про якість, а реальна вартість одного мішка виявилася втричі дешевшою.

Згідно з інформацією з тендеру, взимку 2023 року Держаудитслужба звернулася в Тернопільську міськраду з вимогою усунути всі порушення і пред’явити сертифікати якості на спальні мішки. У відповідь юристи мерії подали позов до Тернопільського окружного адміністративного суду про скасування вимог аудиторів. Паралельно правоохоронці Тернополя розпочали розслідування щодо ймовірного привласнення підприємцем грошей з міського бюджету, які передбачалися на закупівлю спальних мішків. В поліції ZAXID.NET повідомили, що розслідування за фактом нецільового використання грошей і розтрати почали 7 лютого 2023 року.

Під час розслідування правоохоронці спільно з працівниками СБУ Тернопільщини встановили, що міська рада спальні мішки закупляла відповідно до Програми захисту населення і території Тернопільської міської громади. На тендер подалося одне підприємство – ТзОВ «Фаст Фектори», з яким і підписали договір на постачання 4500 спальних мішків.

«Проте товар, який передав 33-річний житель Києва, не відповідав зазначеним вимогам. Не було на нього й сертифікату якості, а їхня вартість виявилася втричі нижчою, сплаченою міською радою», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 2 жовтня.

Як з'ясувалося, підприємство було зареєстроване фактично за пʼять днів до укладення свого першого договору з міською радою Тернополя. Крім того, вказана фірма не мала у своєму використанні виробничих можливостей, які б дозволяли пошиття текстильних виробів. Під час розслідування правоохоронці встановили, що керівник замовив виготовлення спальних мішків у швейної фабрики із Закарпаття, яка спеціалізується на пошитті меблів.

Директору приватного підприємства слідчі поліції оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Додамо, що Тернопільська міська рада майже рік судилася з Держаудитслужбою за скасування вимог про усунення порушень, які виявили під час перевірки тендеру. Однак, після рішення Верховного Суду, який остаточно став на сторону аудиторів, Тернопільська міська рада подала до Господарського суду Тернопільської області позов до відповідача ТзОВ «Фаст Фектори» про зобов’язання виконати умови договору шляхом заміни поставленого товару на товар належної якості.

Додамо, що згідно з інформацією YouСontrol, фірму зареєстрували 11 листопада 2022 року, а вже 16 листопада вона взяла участь у державних торгах. Керівником цього підприємства є Віталій Луговий. Від початку заснування тендер в Тернопільської міської ради – єдині закупівлі, в яких брало участь підприємство.