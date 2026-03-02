Організатори схеми постачали товар по всій Україні

Незаконний бізнес на рідинах для вейпів організувала група зловмисників з Тернопільщини. Товар розповсюджували по всій Україні через поштові відділення. Хімічні сполуки та сумнівної якості рідини замовляли з Китаю. Ділків викрила офіцерка служби освітньої безпеки, яка працює у школі, повідомили в поліції Тернопільщини у понеділок, 2 березня.

Правоохоронниця отримала інформацію, що школярка купила вейп. З дівчиною провели бесіду та встановили, де саме дівчині продали заборонений в школі товар. Під час розслідування правоохоронці вийшли на слід організаторів незаконної схеми продажів рідин для куріння, яка працювала ще з 2025 року.

«Упродовж кількох місяців зловмисники організували постачання та продаж сумішей для вейпів по всій території держави. До незаконних заробітків залучили ще спільників з Черкаської області. В них існувала чітка схема із розподілом ролей та обов’язків. За даними слідства, організатор відповідав за рекламу та збут продукції через телеграм, налагодив канали постачання хімічної сировини для виготовлення і подальшого фасування рідин, а також координував діяльність інших учасників», – зазначили в поліції.

Сировину невідомого походження замовляли з Китаю, після чого її доставляли до Кривого Рогу для виготовлення та пакування. Фіктивні документи про нібито відповідність товару вимогам законодавства виготовляли на території Черкаської області. Готову продукцію розповсюджували через месенджери та профільні магазини. Основними покупцями, за даними правоохоронців, була молодь.

Щомісяця ділки реалізовували близько 12 тис. флаконів на суму понад 1,5 млн грн. Правоохоронці встановили, що для легалізації прибутків учасники схеми використовували й фізичну особу-підприємця, через якого виводили кошти, отримані від незаконної діяльності.

Поліцейські провели 26 обшуків в Тернопільській та Черкаській областях – виявили та вилучили понад 53 тис. флаконів ароматизаторів, понад 20 тис. ампул із нікотином, 14 тис. флаконів гліцерину та інших компонентів, а також готівку в іноземній та національній валюті. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 5,6 млн грн. Окрім цього, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності.

Чотирьом жителям Тернопільської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (транспортування, зберігання з метою збуту та реалізацію фальсифікованих рідин для електронних сигарет, вчинені групою осіб за попередньою змовою). Підозрюваним загрожує штраф розміром до 17 тис. грн та конфіскація і знищення усього вилученого товару.