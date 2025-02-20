Гроші витратять на нові автомобілі, ремонти приміщень та оргтехніку

На ремонти адмінбудівель правоохоронців, закупівлю автомобілів, меблів та оргтехніки для Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, обласного управління стратегічних розслідувань та інших підрозділів Нацполіції на 2025-2026 роки у міському бюджеті Ужгорода передбачили 58 млн грн. Рішення прийняли на сесії Ужгородської міської ради у четвер, 20 лютого.

Зокрема, депутати внесли зміни до «Програми підтримки Територіального управління БЕБ у Закарпатській області», збільшивши фінансування у 2025 році з 1 до 12,6 млн грн. Гроші витратять на капремонт приміщення Бюро економічної безпеки на вул.Капушанській, закупівлю меблів та оргтехніки.

Також на сесії проголосували за «Програму підтримки управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції на 2025-2026 роки». Рішенням передбачена закупівля автомобілів для правоохоронців на 4 млн грн.

Додатково депутати погодили зміни до «Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2024-2026 роки», заклавши в бюджеті міста на нові автомобілі, паливно-мастильні матеріали та капремонти будівель правоохоронців 41,8 млн грн.