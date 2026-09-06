Одним із домашніх варіантів підживлення може бути настій із лаврового листя

Восени орхідеям потрібен дещо інший догляд через скорочення світлового дня та уповільненням росту. Одним із домашніх варіантів підживлення може стати настій із лаврового листя. Його нескладно приготувати самостійно. ТСН розповідає, як приготувати настій із лаврового листя.

Як приготувати настій із лаврового листя?

Для домашнього засобу знадобляться 4 лаврові листки та літр гарячої води. Листя слід трохи подрібнити, залити водою температурою близько 70–80 °C і накрити місткість кришкою. Настій потрібно залишити приблизно на 3–4 години, після чого охолодити до кімнатної температури та ретельно процідити.

Як правильно підживити орхідею?

Перед використанням настою субстрат в орхідеї повинен бути достатньо сухим, а вода після поливання не повинна застоюватися в горщику. Невелику кількість приготовленого розчину можна використати для звичайного кореневого поливу. Але не варто поливати таким засобом рослину занадто часто.

Для домашнього настою достатньо одного застосування приблизно раз на місяць, особливо восени, коли орхідея отримує менше світла. Надмірне підживлення може нашкодити кореневій системі.

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