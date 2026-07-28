Пілот 114-ї бригади тактичної авіації з позивним Oscar

Пілот 114-ї бригади тактичної авіації з позивним Oscar за один бойовий виліт знищив чотири броньовані машини російських окупантів. Про це у вівторок, 28 липня, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ангар з російською броньованою технікою виявили під час повітряної розвідки на Запорізькому напрямку українські оператори БпЛА. Координати цілі одразу передали на командний пункт.

Oscar виконав бойове завдання на винищувачі МіГ-29, застосувавши високоточні авіаційні бомби GBU-39.

«Я чергував на одному з оперативних аеродромів. Отримав наказ на бойовий виліт, вийшов у визначений район, завдав бомбового удару по цілі. Через кілька хвилин після удару розвідники підтвердили знищення чотирьох броньованих машин ворога», – розповів пілот.

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За даними Командування ПС, від початку повномасштабного вторгнення Oscar здійснив понад чотири сотні бойових вильотів, знищив понад півтори сотні наземних і півтора десятка повітряних цілей ворога.