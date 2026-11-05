На Буковині відремонтували міст, який веде до кордону з Румунією
Упродовж доби через міст проїжджає орієнтовно 8 тис. автомобілів
На Буковині завершили ремонт моста в селі Опришени на трасі Доманове – Тереблече, яка веде до кордону з Румунією. Конструкцію почали ремонтувати 17 років тому, однак роботи призупинили, повідомили в Агентстві відновлення України в четвер, 5 листопада.
Міст збудували майже 70 років тому. Востаннє його ремонтували в 1977 році. Конструкція сильно постраждала під час паводка у 2008-му. У тому ж році розпочали відновлювальні роботи, які згодом призупинили. Завершити ремонт вдалося лише зараз після 17-річної перерви. Під час робіт посилили конструкцію моста та оновили проїзну частину.
Що саме зробили:
- ️влаштували металеву гофровану арку ViaCon із бетонним заповненням простору;
- ️змонтували монолітні залізобетонні портали;
- облаштували перехідні плити й деформаційні шви;
- оновили дорожнє покриття;
- укріпили береги річки Котовець габіонними конструкціями;
- очистили підмостове русло.
В Агенстві відновлення зазначили, що на цій дорозі інтенсивність руху є високою. Упродовж доби через міст проїжджає орієнтовно 8 тис. автомобілів. Дорога Доманове – Тереблече входить до транс’європейської транспортної мережі. Її протяжність у межах Чернівецької області складає 95 км.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google