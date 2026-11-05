Востаннє міст ремонтували в 1977 році

На Буковині завершили ремонт моста в селі Опришени на трасі Доманове – Тереблече, яка веде до кордону з Румунією. Конструкцію почали ремонтувати 17 років тому, однак роботи призупинили, повідомили в Агентстві відновлення України в четвер, 5 листопада.

Міст збудували майже 70 років тому. Востаннє його ремонтували в 1977 році. Конструкція сильно постраждала під час паводка у 2008-му. У тому ж році розпочали відновлювальні роботи, які згодом призупинили. Завершити ремонт вдалося лише зараз після 17-річної перерви. Під час робіт посилили конструкцію моста та оновили проїзну частину.

Що саме зробили:

️влаштували металеву гофровану арку ViaCon із бетонним заповненням простору;

️змонтували монолітні залізобетонні портали;

облаштували перехідні плити й деформаційні шви;

оновили дорожнє покриття;

укріпили береги річки Котовець габіонними конструкціями;

очистили підмостове русло.

В Агенстві відновлення зазначили, що на цій дорозі інтенсивність руху є високою. Упродовж доби через міст проїжджає орієнтовно 8 тис. автомобілів. Дорога Доманове – Тереблече входить до транс’європейської транспортної мережі. Її протяжність у межах Чернівецької області складає 95 км.

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