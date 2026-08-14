Уламки дрона пошкодили склад Wildberries у Тверській області

У ніч на п’ятницю, 14 серпня, безпілотники атакували Москву, Ленінградську та Тверську області Росії. В порту Усть-Луга зафіксували пошкодження та пожежу, також уламки дрона пошкодили склад Wildberries у Тверській області. Про це повідомили телеграм-канали, мер Москви Сєргєй Собянін, губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко та голова Тверської області Віталій Корольов.

За словами Собяніна, атака на Москву почалася близько опівночі. Спочатку він заявив про знищення двох безпілотників, які нібито прямували до столиці РФ. Близько шостої ранку мер повідомив ще про 10 збитих БпЛА. При цьому російська влада не уточнила загальної кількості безпілотників, які атакували Москву, та не повідомила, чи були влучання по цілях.

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У Ленінградській області, за словами Дрозденка, атака розпочалася близько третьої ночі. У районі порту Усть-Луга зафіксували пошкодження, після чого там спалахнула пожежа.

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Наслідки атаки на порт Усть-Луга

Окремо про наслідки атаки повідомили у Тверській області. За словами губернатора Корольова, уламки безпілотника пошкодили стіну складського приміщення Wildberries у Калінінському окрузі. Після падіння уламків на території підприємства виникло задимлення. Російська влада стверджує, що його вже ліквідували. Працівники складу, за попередніми даними, не постраждали.

Йдеться про логістичний комплекс Wildberries в особливій економічній зоні «Еммаус», приблизно за 150 км від Москви. Першу чергу комплексу площею 77 тис. м2 ввели в експлуатацію 30 квітня 2026 року. Після завершення будівництва загальна площа об'єкта має становити близько 150 тис. м2.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня безпілотники атакували Башкортостан. Під ударом опинилися нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» та логістичний комплекс Wildberries. На території обох об’єктів виникли пожежі.