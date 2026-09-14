Росія атакувала склад дистриб'ютора ліків «БАДМ»

Склад одного з найбільших дистриб’юторів лікарських засобів «БаДМ» в Одесі атакували росіяни. Це вже четвертий склад фармацевтичної продукції, який зазнав атаки ворога з початку вересня. Про це пише «Економічна правда» 14 вересня.

Атакований склад «БаДМ» розташований на околиці Одеси, у Хаджибейському районі. На території складу після атаки виникла пожежа, яку все ще намагаються погасити рятувальники ДСНС. У мережі також опублікували відео з місця атаки. Як видно на кадрах, будівлі складу зазнали значних пошкоджень. Водночас, як пише ЕП з посиланням на власні джерела, попередньо – постраждалих немає.

«БаДМ» – один із найбільших дистриб’юторів лікарських засобів в Україні. Компанія належить бізнесменам з Дніпра Олександру Дитятковському та Олександру Суходольському. За підсумками 2025 року виторг «БаДМ» зріс на 5,7% – до 72,2 млрд грн.

До слова, у 2025 році ворог повністю знищив розподільчий центр «БаДМ» у Дніпрі. За оцінками компанії, внаслідок атаки було знищено продукції на суму понад 5 млрд грн.

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Росія атакує склади ліків

Лише у вересні Росія атакувала щонайменше чотири великі обʼєкти фармацевтичної логістики в Україні. Зокрема, 3 вересня було знищено логістичний комплекс «Біокон» у Київській області площею 45 тис м². На складі зберігалися гуманітарні вантажі та імпортні ліки, зокрема Pfizer, Novartis, Roche і Teva. Збитки унаслідок знищення складу сягають мільярдів гривень.

Згодом, 12–13 вересня, росіяни атакували логістичний комплекс Universal Logistic у Бориспільському районі – другий за величиною фармсклад в Україні. Також ворог зруйнував склад лікарських засобів мережі «Аптека Доброго Дня».