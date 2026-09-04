20-річний водій Mercedes Benz був напідпитку

Після майже двох тижнів коми в лікарні помер 16-річний житель Чернівців, якого збив п'яний водій Mercedes Benz. Аварія сталася увечері 22 серпня на вул. Руській, 175. Неповнолітній керував електроскутером, коли в нього врізався 20-річний водій. Підлітка госпіталізували у важкому стані.

Про аварію повідомила поліція області 23 серпня. Під час оформлення ДТП правоохоронці з’ясували, що 20-річний водій автомобіля Mercedes Benz був напідпитку та зіткнувся з електроскутером Fada. Останнім керував 16-річний житель обласного центру. Хлопця госпіталізували до лікарні у важкому стані без свідомості. Він кілька днів перебував у критичному стані.

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Правоохоронці перекваліфікували справу – за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

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«Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Прокурор знову клопотатиме перед судом про тримання підозрюваного під вартою без можливості внесення застави», – йдеться в повідомленні прокуратури Чернівецької області.