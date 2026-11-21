Питання нових операцій президент уже обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим

Україна запропонувала провести нові гуманітарні операції на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив у суботу, 21 листопада, президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння в розблокуванні та евакуації українців з Олешок. За його словами, успішне проведення цієї гуманітарної операції дає підстави сподіватися на реалізацію подібних місій в інших населених пунктах.

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Питання нових операцій президент уже обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Зокрема, вони визначали населені пункти, де необхідна допомога, та орієнтовну кількість людей, яких потрібно евакуювати.

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Оновлений перелік Україна передала омбудсману та американській стороні. До нього увійшли населені пункти Херсонської та Запорізької областей.

«Олешки – це вже зроблено. Далі – Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка. Це була Херсонська область. Запорізька область – Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця, Василівка», – уточнив Зеленський.

Президент зазначив, що перелік надалі доповнюватимуть і коригуватимуть. Подальша організація гуманітарних місій залежатиме від наявної інформації та кількості людей, яких вдасться врятувати з російської окупації.

Нагадаємо, 27 жовтня на Херсонщині оголосили режим тиші для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках та прилеглих селах. Упродовж 87 годин Україна спільно з російською стороною та за підтримки США доправляла туди гуманітарну допомогу й евакуйовувала охочих виїхати.

Згодом стало відомо, що російські війська скористалися режимом припинення вогню в Олешках на Херсонщині, щоб повернутися на позиції, які українські захисники майже рік поступово знищували та відвойовували.