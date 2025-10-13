Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов звільненого з полону військового, якому не нарахували додаткові виплати (100 тис. грн) за кілька місяців лікування. Бездіяльність військової частини визнали протиправною та зобов’язали нарахувати гроші за вказані у позови періоди.

Як зазначено у рішенні суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці вересня 2025 року, до суду звернувся військовослужбовець, який на початку березня 2022 року отримав вибухову травму, осколкове поранення біля Попасної на Луганщині та потрапив у російський полон, де пробув до кінця січня 2024 року. Із лютого по липень 2024 року позивач перебував на стаціонарному лікування у різних медичних закладах, але військова частина не нарахувала йому додаткові виплати – 100 тис. грн на місяць пропорційно дням перебування на лікування. Він вважає такі дії протиправними, тому звернувся до суду, щоб стягнути гроші.

У відповіді на рапорт представник військової частини вказав, що «факту поранення не встановлено». Представник відповідача також подав відзив на позовну заяву, пояснивши суду свою позицію.

«У наданих виписних епікризах щодо лікування позивача зазначені такі діагнози, як наслідки перенесеного гострого стресу, посттравматичний стресовий розлад, а відповідно позивач перебував на стаціонарному лікуванні не через поранення, пов’язане з захистом Батьківщини, а через захворювання, пов’язані з захистом Батьківщини, що не є достатньою підставою для нарахування додаткової винагороди з розрахунку 100 000 грн за періоди такого лікування», – вважає представник військово частини.

Цю справу розглянула суддя Ірена Гулкевич, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що для отримання додаткової виплати за час лікування потрібно, щоб поранення (контузія, травма, каліцтво) було пов’язане із захистом Батьківщини, а також підтвердження факту перебування на стаціонарному лікуванні внаслідок такого поранення. У позивача є довідка про осколкове вогнепальне поранення гомілки.

«На переконання суду, про отримання позивачем 07.03.2022 вогнепальне осколкове поранення лівої гомілки та про наявність наслідків від тортур ворога за час перебування позивача у полоні, через які позивач проходив тривале стаціонарне лікування, відповідачу було достеменно відомо. Досліджуючи зміст медичної документації із зазначеними діагнозами та довідку відповідача про обставини травми, суд констатує, що позивач має право на отримання додаткової допомоги із розрахунку 100 000 грн за періоду перебування його на стаціонарному лікуванні», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала виплатити позивачу додаткову винагороду за час лікування у вказаний у позові період (майже чотири місяці). Рішення суду ще можна оскаржити.