Військова частина не нарахувала нацгвардійцю додаткові виплати (100 тис. грн на місяць) після поранення у зоні бойових дій. Солдат близько півроку проходив лікування та реабілітацію. Він оскаржив рішення військової частини у суді та зобов’язав нарахувати йому додаткові виплати.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся солдат Любомир К., який проходить службу у одній з військових частин Нацгвардії. Він розповів, що у лютому 2024 року отримав поранення після скиду осколкового боєприпасу з ворожого дрона на Запоріжжі. Після цього до кінця жовтня 2024 року він перебував на лікуванні та реабілітації у різних медзакладах, але із квітня йому не нараховували додаткову винагороду (до 100 тис. грн на місяць).

Представник військової частини у липні відмовив у нарахуванні солдату додаткової винагороди, бо він нібито перебував не на стаціонарному лікування, а на реабілітації. Правом подати до суду відзив на позовну заяву представник відповідача не скористався.

Цю справу розглянула суддя Олена Крутько, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Згідно з довідкою ВЛК, поранення позивача пов’язане із захистом Батьківщини та класифіковане, як важке, а у спірний період (із квітня по жовтень 2024 року) він перебував на стаціонарному лікуванні у різних медзакладах.

«Згідно вимог Постанови №168 позивач набув право на отримання додаткової грошової винагороди у збільшеному до 100 тис. грн розмірі в розрахунку на місяць пропорційно дням перебування на лікуванні та у відпустці за станом здоров’я внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини. Відповідач не обґрунтував, з яких підстав позивачу не було нараховано та не виплачено додаткову грошову винагороду», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов солдата, визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала нарахувати йому додаткову винагороду за час перебування на лікуванні у спірний період. Рішення суду ще можна оскаржити.