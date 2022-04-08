Через важке поранення хлопчику довелося видалити 60 см кишківника

У київському «Охматдиті» проходить лікування родина з Чернігова, яка отримала важкі поранення після розриву у подвір’ї будинку касетної міни. Їх повезли у різні лікарні і чотири дні батьки не знали, що з їхнім 6-річним сином Данилом. Хлопчик отримав дуже складні поранення і у лікарні його записали як «Невідомий» , повідомили 8 квітня на сторінці лікарні y Facebook.

Через тиждень після початку війни, у квартирі, де мешкала родина, зникло тепло і світло. Ще через три дні відімкнули воду. Та невелика кількість води, якою родина встигла запастися, закінчувалася. 17 березня батько мав іти по воду, а дружина з дитиною – сховатися в бомбосховищі.

Коли вони вийшла на подвір’я, почався обстріл. У повітрі почули перший сплеск –розірвалася касетна міна.

«Все навкруги почало вибухати. У домі вибило вікна. Я відчув різкий удар у ногу та шалений біль. Далі був вибух поруч з сином. Ми всі впали на землю, почали з дружиною прикривати сина своїми тілами. Я думав, що мені відірвало ногу, але більше хвилювався за сина та дружину», – повідомив батько Олександр.

Зараз уся сім'я проходить лікування у столичному "охматдиті"

6-річний Данило отримав поранення живота, множинні осколкові поранення ніг, перелом нижньої кінцівки, два уламки залетіли дитині у спину. Його мама зазнала ідентичних поранень ніг, осколки зачепили артерію. Чоловік відразу перетягнув ногу дружини ремнем від сумки, аби зупинити кровотечу.

Сина, маму і батька відвезли у різні медзаклади Чернігова. На вулиці та в лікарнях вони бачили багатьох поранених та загиблих. Чотири дні батьки не знали, де їх дитина. Усі були важко поранені, тож не могли пересуватися.

6-річного хлопчика лікарі записали як «Невідомий», але згодом батьки змогли відшукати сина.

Через важке поранення кишківника, хлопчику 60 см органа видалили чернігівські лікарі. Згодом волонтери допомогли родині евакуюватися до Києва, аби там продовжити лікування. Зараз усі проходять лікування у відділенні ортопедії та травматології НДСЛ «Охматдит». Спеціалісти медзакладу прооперували потерпілих, дістали осколки. І кажуть, що на всх членів родини чекає тривале лікування.