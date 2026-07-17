На вихідних дощі посилюватимуться до значних, можуть бути грози із градом та шквали 15–20 м/с

Найближчими днями в Україні буде спекотна погода, а у деяких областях будуть сильні дощі, грози із градом та шквальний вітер. Український гідрометеорологічний центр оприлюднив детальний прогноз із 18 по 20 липня.

Як написали синоптики у тредс, на вихідних, 18 та 19 липня, у більшості областей буде без опадів, лише у західних областях, а також у неділю в Житомирській та Вінницькій області буду дощі, вдень дощі посилюватимуться до значних, можуть бути грози із градом та шквали 15–20 м/с.

У понеділок, 20 липня, в більшості областей України будуть короткочасні дощі, грози.

Як вказано на сайті Укргідрометцентру, у суботу, 18 липня, найтепліше буде у західних областях – до 31°С тепла. Пік спеки буде – на Закарпатті, Буковині, у Волинській та Рівненській областях.

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У інших областях країни 18 липня переважно сонячно, денний максимум становитиме від 23 до 27°С тепла. Найхолодніше – на Донбасі, у Сумській та Харківській областях – до 22°С тепла.

У неділю, 19 липня, у західних областях температура повітря трішки знизиться – до максимальних 24 –28°С тепла. Найтепліше – на Закарпатті, Буковині та Рівненщині. На заході, у Житомирській та Вінницькій областях дощитиме.

На іншій території України 19 липня буде переважно сонячно – вдень максимальна температура повітря становитиме від 26 до 30°С тепла.

У понеділок, 20 липня, на заході температура повітря знизиться до максимальних 23–25°С тепла. Протягом дня можливі дощі на заході, півночі та у центрі країни. Найтепліше буде на півдні, сході та південно-східній частині країни – до 30°С тепла.

Карта погоди на 20 липня (клікніть для збільшення)

Раніше синоптики детально розповіли, якої погоди очікувати у Львові та області до 23 липня. Потепління буде коротким – потім знову очікується різке похолодання.

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