Патрульні не вперше розшукують порушників за відео у соцмережах

Поліція оштрафувала водія рівненської маршрутки за створення набезпечної ситуації під час обгону конкурента смугою зустрічного руху. Відео порушення водієм маршрутки №64 опублікували на Instragram очевидці. Правоохоронці розшукали порушника за 15 хвилин і склали на нього постанову.

Рівненські патрульні оперативно відреагували на розміщене в Instagram відео, як міська маршрутка №64 у Рівному порушує правила дорожнього руху. 39-річного водія транспортного засобу швидко розшукали та склали на нього постанову за ч.1 ст.122 (порушення вимог дорожньої розмітки) Кодексу про адміністративні правопорушення. Покарання за таке порушення передбачає штраф в розмірі 255 грн.

Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко, це не перший випадок притягнення водія до відповідальності після публікування відео у соцмережах. «Якщо ідеться про водія міської маршрутки чи тролейбуса, приміром, то за відео його можна швидко ідентифікувати і розшукати. Наша прес-служба постійно спостерігає за соцмережами. Значно важче буває з водіями приватного транспорту», — розповіла Оксана Юрченко.

Якщо водій не погоджується і вважає штраф безпідставним, він може оскаржити постанову в суді.