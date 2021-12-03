Після відео в Instagram патрульні оштрафували водія рівненської маршрутки
Під час обгону іншої маршрутки водій міг спричинити ДТП
Поліція оштрафувала водія рівненської маршрутки за створення набезпечної ситуації під час обгону конкурента смугою зустрічного руху. Відео порушення водієм маршрутки №64 опублікували на Instragram очевидці. Правоохоронці розшукали порушника за 15 хвилин і склали на нього постанову.
Рівненські патрульні оперативно відреагували на розміщене в Instagram відео, як міська маршрутка №64 у Рівному порушує правила дорожнього руху. 39-річного водія транспортного засобу швидко розшукали та склали на нього постанову за ч.1 ст.122 (порушення вимог дорожньої розмітки) Кодексу про адміністративні правопорушення. Покарання за таке порушення передбачає штраф в розмірі 255 грн.
Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко, це не перший випадок притягнення водія до відповідальності після публікування відео у соцмережах. «Якщо ідеться про водія міської маршрутки чи тролейбуса, приміром, то за відео його можна швидко ідентифікувати і розшукати. Наша прес-служба постійно спостерігає за соцмережами. Значно важче буває з водіями приватного транспорту», — розповіла Оксана Юрченко.
Якщо водій не погоджується і вважає штраф безпідставним, він може оскаржити постанову в суді.