Директору підприємства загрожує до 255 тис. грн штрафу

Працівники БЕБ у Закарпатській області викрили директора компанії, що займалася імпортом автозапчастин, в умисному ухиленні від сплатиподатків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування підприємець повернув у бюджет 9,2 млн грн.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 30 жовтня, товариство, що займалося імпортом автозапчастин, було зареєстроване на території регіону. Не відображаючи у деклараціях виручку, компанія ухилилася від сплати понад 9 млн грн податків.

«З метою приховування податкових зобов’язань та відшкодування сформованого від імпортних операцій ПДВ, службова особа не відображала у податковому та бухгалтерському обліках підприємства обсягів готівкової виручки від часткової реалізації продукції. Слідством доведено вину директора товариства-імпортера у повному обсязі», – інформують у БЕБ.

Під час досудового розслідування підприємець повернув у бюджет 9,2 млн грн. За ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах йому загрожує від 170 до 255 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.