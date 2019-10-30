Після візиту до Львова Том Круз написав особистого листа Андрію Садовому

Під час короткого візиту до Львова Том Круз зустрівся із Катериною та Андрієм Садовими у Ратуші

Том Круз подякував меру Львова Андрію Садовому за прийом у Львові і висловив сподівання на майбутню співпрацю. Про отриманий лист від голлівудського актора у середу, 30 жовтня, повідомив сам Андрій Садовий. Він також уточнив, що представники актора оглядають локації у Львові для зйомок нового фільму.

«Шановний мере Садовий! Від себе та від імені Кріса МакКворі (сценарист – ред.), Джека Маєрса (продюсер – ред.) хочу висловити щиру подяку за ваш теплий прийом. Було дуже мило з вашого боку і з боку Катерини прийняти нас, коли ми відвідали ваше красиве місто. Ми завжди будемо пам'ятати доброту та турботу, яку ми отримали від вас, вашої дружини та мешканців Львова. Вибір локацій був винятковим і ми сподіваємось продовжити цей процес», – йдеться в надісланому меру Львова листі.

Останнє речення листа прямо вказує на те, що Том Круз прилітав до Львова для огляду потенційних локацій для зйомки нового фільму (в оригіналі листа актор вживає слова «location scouting», що є професійним терміном в кіновиробництві і якраз означає пошук потенційних локацій перед початком зйомок).

Лист Тома Круза меру Львова Андрію Садовому (фото прес-служби ЛМР)

Під час апаратної наради у міськраді Андрій Садовий також повідомив, що представники Тома Круза шукають у Львові місця для зйомок фільму. «Ми отримали дуже теплого листа. Вже працює передова група, дивляться різні локації. Якщо все буде нормально, то, можливо, будуть знімати у нас кіно», – прокоментував Андрій Садовий лист актора.

Нагадаємо, Том Круз прилітав до Львова на початку жовтня власним приватним літаком. Разом із ним був і голлівудський сценарист і режисер Крістофер МакКворі (зокрема писав сценарії і був режисером двох останніх фільмів з серії «Місія неможлива»). Цей візит виявився несподіваним і нетривалим. Перед цим актор побував у Одесі та Києві, де зокрема зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови із Зеленським Том Круз повідомив, що зацікавився Україною для зйомок одного зі своїх кінопроектів.

У Львові голлівудський актор зустрівся із Андрієм та Катериною Садовими, а також головою Львівської ОДА Маркіяном Мальським. Під час зустрічі мер Львова подарував Томові Крузу пам’ятну монету Короля Данила Галицького і книгу історика Сергія Плохія.