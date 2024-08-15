Народний дім у Новому Яричеві

Аналітики Бюро економічної безпеки запобігли неефективному використанню 4,1 млн грн під час ремонту укриття та опалення народного дому у селищі Новий Яричів. У пресслужбі БЕБ у четвер, 15 серпня, повідомили, що посадовці громади обрали переможцем тендеру компанію, яка не мала працівників відповідної кваліфікації. Після цього Державна аудиторська служба зобов'язала територіальну громаду розірвати договір.

«Працівники БЕБ встановили, що замовник не виконав вимогу ДАСУ та продовжував укладати з підрядником додаткові угоди на збільшення вартості робіт та оплачував виконані роботи. Аналітики БЕБ скерували розпоряднику бюджетних коштів лист з рекомендацією припинити зобов'язання за цим договором. Замовник уклав додаткову угоду, за якою вартість робіт було знижено на 4,1 млн грн та припинив дію договору», – йдетьсяу повідомленні БЕБ.

Зазначимо, що пресслужба БЕБ не називає населеного пункту, де ремонтували укриття та систему опалення. Однак у системі публічних закупівель Prozorro можна знайти тендер на капітальний ремонт найпростішого укриття та системи опалення народного дому Нового Яричева. Закупівлю у квітні 2023 року оприлюднив відділ освіти та культури Новояричівської селищної ради. Підрядником, який мав відремонтувати укриття за майже 13 млн грн, обрали львівське ТОВ «Захід-Рембуд». Держаудитслужба почала моніторинг закупівлі у січні 2024 року й встановила, що тендерну документацію склали з порушенням, а пропозиція підрядника не відповідає вимогам закупівлі.

Відділ освіти та культури Новояричівської селищної ради впродовж 2023 року укладав додаткові угоди на збільшення фінансування ремонту. Вже після моніторингу АМКУ, у лютому 2024 року, на роботи виділили ще майже 840 тис. грн. У травні цього року розмір фінансування збільшили ще на 1,9 млн грн. Однак у липні підрядник та замовник домовилися зменшити суму договору на 4,1 млн грн й розірвали договір. За виконані роботи ТОВ «Захід-Рембуд» отримав 8,8 млн грн.

Додамо, що керівницею відділ освіти та культури Новояричівської селищної ради є Наталія Миляник. Компанія «Захід-Рембуд», згідно з YouControl, працює з 2019 року й займається покрівельними роботами. Її керівником є Петро Декальський, а власником Роман Микитин. З початку 2024 року ТОВ «Захід-Рембуд» отримало тендерів на майже 5 млн грн, а за 2023 рік – на майже 42 млн грн. З моменту заснування компанія отримувала найбільше підрядів від відділу освіти та культури Новояричівської селищної ради (майже 27 млн грн).