Рава-Руська міськрада уклала угоду про ремонт дороги< коштів на який не було передбачено

Після втручання прокурорів Рава-Руська міська рада на Львівщині розірвала договір з підрядником ПП «Рома» щодо ремонту вул. Володимира Великого в Раві-Руській на суму понад 18 млн грн.

У жовтні 2023 року між Рава-Руською міською радою та приватним підприємством «Рома» було укладено договір щодо капітального ремонту вул. Володимира Великого в Раві-Руській.

«Прокурори з’ясували, що міська рада не передбачила у бюджеті коштів на цю закупівлю. Тому оплатити роботи за укладеним договором було неможливо», – повідомили в прокуратурі Львівщини.

Реагуючи на порушення, прокуратура звернулась до суду. Під час судового розгляду сторони врахували доводи прокурорів та добровільно розірвали договір, який передбачав фінансування на суму понад 18 млн грн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як зазначається в ухвалі Господарського суду Львівщини, підрядник не виконав жодних робіт, а замовник не здійснив жодних оплат, передбачених цим договором.

За даними YouControl, ПП «Рома» зареєстроване в міста Рава-Руська і належить депутату Львівської облради від партії «Європейська солідарність» Романові Демчині. Фірма заснована ще в 1995 році і є відомою на Львівщині – вона виконує підряди з ремонту та утримання доріг в Рава-Руській, Жовкві, Шептицькому, Львові тощо.