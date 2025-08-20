Водій автомобіля Hyundai Santa Fe зіткнувся із мотоциклістом

У вівторок, 19 серпня, на Львівщині у ДТП з автомобілем травмувалися водій та пасажир мотоцикла. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 17:00 поблизу села Туради за кілька кілометрів від Жидачева. Водій автомобіля Hyundai Santa Fe, 63-річний мешканець Запорізької області, зіткнувся із мотоциклом Musstang, яким керував 15-річний житель села Кути. Внаслідок ДТП водія та 17-річного пасажира мотоцикла з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у медичні заклади.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

