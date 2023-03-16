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Український письменник та президент Українського ПЕН Андрій Курков увійшов до лонглиста Букерівської премії 2023 року. Його роман «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» потрапив до списку з 13 книг. Про це йдеться на сайті премії.
«Пронизана чорним гумором та горілчаниммагічним реалізмом Куркова, «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» – це ніжний портрет одного з найзагадковіших міст світу», – пише про роман сайт премії.
«13 років тому задля написання цього роману я цілий рік щомісяця їздив до Львова. Мої вітання героям цієї книги – Оксані Прохорець, Юрку Винничуку і Аліку Олісевічу!», – поділився новиною письменник на своїй сторінці у Facebook.
«Як мають "працювати" номінації і премії? А ось так. На другий день після оголошення номінації роман "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" вирішили перекладати мовою Малаялам в Індіїї, а одна з найбільш поважних газет Великобританії замовила велике есе про Львів!», – додав він.
Шортлист із шести книг буде оголошено 18 квітня, а переможця назвуть 23 травня 2023 року.
Роман вийшов у 2013 році. Над сухопутним Львовом літають чайки, і в місті часом пахне морем. Колишні хіпі в компанії з екс-капітаном КДБ збираються на Личаківському цвинтарі біля могили... американського рок-співака і гітариста Джимі Хендрікса. А по стародавніх вулицях міста носиться ночами старенька іномарка з людьми, жадаючими вилікуватися.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Курков отримав міжнародну літературну премію Халдора Лакснеса у Ісландії. Премія присуджується всесвітньо визнаним авторам за внесок у відновлення наративної традиції. Саме за це Лакснес отримав Нобелівську премію в 1955 році.