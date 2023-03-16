Андрій Курков номінований за «Львівська гастроль Джимі Хендрікса»

Український письменник та президент Українського ПЕН Андрій Курков увійшов до лонглиста Букерівської премії 2023 року. Його роман «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» потрапив до списку з 13 книг. Про це йдеться на сайті премії.

«Пронизана чорним гумором та горілчаниммагічним реалізмом Куркова, «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» – це ніжний портрет одного з найзагадковіших міст світу», – пише про роман сайт премії.

«13 років тому задля написання цього роману я цілий рік щомісяця їздив до Львова. Мої вітання героям цієї книги – Оксані Прохорець, Юрку Винничуку і Аліку Олісевічу!», – поділився новиною письменник на своїй сторінці у Facebook.

«Як мають "працювати" номінації і премії? А ось так. На другий день після оголошення номінації роман "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" вирішили перекладати мовою Малаялам в Індіїї, а одна з найбільш поважних газет Великобританії замовила велике есе про Львів!», – додав він.

Шортлист із шести книг буде оголошено 18 квітня, а переможця назвуть 23 травня 2023 року.

Роман вийшов у 2013 році. Над сухопутним Львовом літають чайки, і в місті часом пахне морем. Колишні хіпі в компанії з екс-капітаном КДБ збираються на Личаківському цвинтарі біля могили... американського рок-співака і гітариста Джимі Хендрікса. А по стародавніх вулицях міста носиться ночами старенька іномарка з людьми, жадаючими вилікуватися.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Курков отримав міжнародну літературну премію Халдора Лакснеса у Ісландії. Премія присуджується всесвітньо визнаним авторам за внесок у відновлення наративної традиції. Саме за це Лакснес отримав Нобелівську премію в 1955 році.