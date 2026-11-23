Пісне харчування зовсім не означає, що доведеться обмежуватися лише кашами, овочевими салатами та картоплею. Навіть без м’яса, молочних продуктів і яєць можна скласти різноманітне меню, яке буде ситним, поживним і цікавим на смак. Видання «Вікенд» зібрало 28 ідей страв на сім днів: від поживних сніданків і гарячих обідів до корисних перекусів та апетитних вечер. Таке меню допоможе заздалегідь спланувати харчування й не витрачати зайвий час на щоденні роздуми про те, що приготувати.

Понеділок

Сніданок

Вівсяна каша на кокосовому молоці стане чудовим початком дня. Для солодкого смаку додайте до неї нарізаний банан, курагу або родзинки. Зробити страву поживнішою допоможуть волоські горіхи, мигдаль чи насіння. За бажанням кокосове молоко можна замінити іншим рослинним напоєм.

Вівсянку на рослинному молоці можна доповнити улюбленими фруктами та горіхами / Фото João Jesus, Pexels

Обід

На обід приготуйте квасолевий суп. Він виходить густим, ситним і добре зігріває в прохолодну погоду. Для насиченого смаку використовуйте овочевий відвар, а до квасолі додайте моркву, цибулю, корінь селери та солодкий перець. Наприкінці приготування доповніть суп свіжою зеленню.

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Підвечірок

Для легкого перекусу підійде пудинг із насіння чіа. Ввечері залийте насіння рослинним молоком, додайте трохи меду або іншого підсолоджувача та поставте суміш у холодильник. За кілька годин чіа вбере рідину й утворить густу желеподібну масу. Перед подаванням додайте свіжі або заморожені ягоди. Такий десерт можна готувати відразу на декілька порцій.

Вечеря

Пісні деруни стануть хорошим варіантом для вечері. Їх можна подавати не лише з традиційними соусами, а й із домашньою яблучною заправкою. Для неї збийте в блендері очищене яблуко, трохи гірчиці, насіння, олію, сіль і чорний перець. Отриманий соус матиме приємну кисло-солодку нотку, яка добре поєднується зі смаженою картоплею.

Вівторок

Сніданок

Приготуйте тости або звичайні бутерброди з грибним паштетом. Для основи підійде цільнозерновий чи житній хліб, а до сніданку можна додати чашку кави з вівсяним або мигдалевим молоком. Грибний паштет легко зробити заздалегідь і зберігати в холодильнику.

Обід

Грибна юшка – одна з тих страв, які чудово смакують незалежно від пори року. Її можна зварити зі свіжих печериць, але особливого аромату бульйону нададуть сушені лісові гриби. Додайте картоплю, моркву, цибулю та трохи зелені. Якщо використовуєте сушені гриби, попередньо замочіть їх і підготуйте відповідно до виду.

Особливого аромату юшці надають сушені лісові гриби / Фото Zayed Ahmed Zadu, Unsplash

Підвечірок

Домашні злакові батончики допоможуть втамувати голод між основними прийомами їжі. Змішайте вівсяні пластівці з подрібненими горіхами, сухофруктами, невеликою кількістю меду та фруктового соку. Залиште суміш приблизно на 30 хвилин, щоб пластівці увібрали рідину. Потім розподіліть масу у формі та запікайте до готовності. Після охолодження наріжте її порційними смужками.

Вечеря

На вечерю можна приготувати домашню пісну шаурму. Загорніть у тонкий лаваш нашатковану капусту, нарізані огірки й помідори та побільше зелені. Щоб шаурма була ситнішою, додайте фалафель, квасолеві котлети або обсмажені соєві шматочки. Смак страви доповнить соус із рослинного йогурту, часнику та лимонного соку.

Середа

Сніданок

Запечена цвітна капуста може стати незвичним, але смачним сніданком. Розріжте качан на великі пласкі шматочки, викладіть на деко, змастіть олією та приправте сіллю, паприкою і сушеними травами. Запікайте приблизно 15–20 хвилин, поки овочі не стануть м’якими та злегка рум’яними. Подавайте з тахіні або пісним майонезом.

Обід

Овочевий суп-пюре дає змогу поєднати в одній страві відразу декілька корисних продуктів. Для приготування використовуйте гарбуз, моркву, картоплю, броколі, цвітну капусту та солодкий перець. Відваріть овочі до м’якості, частину бульйону злийте, а решту інгредієнтів перебийте блендером. Додайте сіль, спеції та трохи рослинних вершків. Перед подаванням прикрасьте зеленню.

Підвечірок

Ягідне смузі стане смачним доповненням до денного меню. Покладіть у чашу блендера заморожену малину, полуницю та смородину, влийте кокосове молоко, додайте ложку вівсяних пластівців і трохи меду. Збийте до однорідної консистенції. Для нових смакових поєднань можна використовувати чорницю, вишню, банан або інші улюблені фрукти.

Ягідне смузі на рослинному молоці – смачний варіант пісного десерту / Фото ExplorerBob, Pixabay

Вечеря

Пісні котлети з квасолі або сочевиці – поживна альтернатива м’ясній страві. Відварені бобові розімніть, додайте обсмажену цибулю, часник, спеції та трохи борошна для кращої консистенції. Сформуйте котлети й обсмажте їх до золотистої скоринки. На гарнір приготуйте картопляне пюре на рослинному молоці. Така вечеря буде ситною та збалансованою.

Четвер

Сніданок

Якщо після вечері залишилося картопляне пюре, використайте його для приготування швидких оладок. Додайте до картоплі обсмажену цибулю, подрібнену зелень, спеції, сіль і трохи борошна. Перемішайте масу, сформуйте невеликі коржики та обсмажте їх на олії з обох боків. Подавайте гарячими.

Обід

Фунчоза з овочами – хороший вибір, коли потрібно швидко приготувати обід. Наріжте кабачок, солодкий перець, цибулю та печериці, а потім обсмажте їх на кунжутній олії. Додайте соєвий соус і трохи гострого перцю. Окремо залийте локшину окропом і залиште на кілька хвилин відповідно до інструкції на пакованні. Злийте воду, змішайте локшину з овочами та за бажанням додайте часник.

Підвечірок

До чаю можна спекти пісний манник із ягодами. Для тіста змішайте по одній склянці манної крупи, цукру та фруктового соку. Додайте половину склянки олії, чотири столові ложки борошна, стільки ж ягід, дрібку солі та половину чайної ложки соди. Перемішайте інгредієнти, перекладіть тісто у форму та випікайте приблизно 45–60 хвилин. Перед нарізанням дайте пирогу охолонути.

Вечеря

Рис з овочами легко перетворити на повноцінну та яскраву вечерю. Відваріть крупу, а окремо приготуйте овочеву суміш із броколі, моркви, солодкого перцю, зеленої квасолі, кукурудзи та томатів. Змішайте інгредієнти або викладіть їх поруч на тарілці. Для виразнішого смаку додайте улюблений соус, свіжу зелень або трохи лимонного соку.

Рис із овочами можна подати на пісну вечерю / Фото Nic Wood, Pexels

П’ятниця

Сніданок

Тости з авокадо – простий спосіб приготувати поживний сніданок без продуктів тваринного походження. Підсмажте скибочки хліба, а м’якоть стиглого авокадо розімніть виделкою. Додайте лимонний сік, оливкову олію, сіль і перець. Викладіть пасту на тости, а зверху покладіть помідори чері та листя руколи.

Обід

Спробуйте приготувати турецький суп із червоної сочевиці, який також відомий під назвою супу нареченої. Основними інгредієнтами є сочевиця, цибуля, морква та спеції. Бобові добре розварюються, завдяки чому суп набуває густої консистенції. Для аромату можна використати паприку, м’яту та кмин, а перед подаванням додати трохи лимонного соку.

Підвечірок

Пісний яблучний штрудель можна приготувати навіть тоді, коли немає багато часу на роботу з тістом. Візьміть готове листкове тісто без вершкового масла, розкачайте його та викладіть начинку з нарізаних яблук. За бажанням додайте корицю, родзинки або подрібнені горіхи. Загорніть тісто рулетом, защипніть краї та випікайте до золотистого кольору.

Вечеря

Смажена картопля з грибами – вдале поєднання для вечері наприкінці робочого тижня. Наріжте картоплю та обсмажте до рум’яної скоринки. На іншій сковороді приготуйте гриби з цибулею, а потім з’єднайте всі інгредієнти. Додайте сіль, перець і свіжу зелень. До страви добре пасуватимуть квашені огірки або капустяний салат.

Смажена картопля з грибами – проста й ситна страва для пісної вечері / Фото Markus Winkler, Unsplash

Субота

Сніданок

Пісні дріжджові оладки стануть чудовою альтернативою звичним млинцям. Замісіть тісто на воді або рослинному молоці, додавши борошно, дріжджі, цукор і дрібку солі. Дайте йому піднятися, а потім за бажанням вмішайте шматочки яблук чи бананів. Смажте оладки на помірному вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Тісто для пісних оладок замішують на воді або рослинному молоці / Фото Unsplash

Обід

На обід зваріть гороховий суп. Щоб він мав насичений смак і приємну густу консистенцію, попередньо замочіть горох, а потім відваріть його разом із картоплею, морквою та цибулею. Для додаткового аромату використовуйте лавровий лист і чорний перець. Замість копченостей приготуйте домашні часникові сухарики та додайте їх безпосередньо перед подаванням.

Підвечірок

До чаю спечіть тертий пиріг із пісного тіста. Для основи використовуйте рослинний маргарин, борошно, цукор і трохи розпушувача. Одну частину тіста розподіліть по формі, змастіть смородиновим варенням, а зверху натріть решту охолодженого тіста. Для цікавішої текстури додайте подрібнені горіхи. Випікайте до появи рум’яної скоринки.

Вечеря

Домашня піца з томатним соусом і тофу стане чудовою вечерею для вихідного дня. Приготуйте основу з пісного тіста, змастіть її томатним соусом і викладіть шматочки тофу. Доповніть начинку помідорами, солодким перцем, грибами, оливками або зеленню. Випікайте піцу до готовності тіста.

Неділя

Сніданок

Для недільного сніданку приготуйте галету з яблуками та картоплею. Основою стане просте пісне тісто, яке потрібно розкачати в тонкий пласт. У центр викладіть підготовлену начинку, залишаючи вільними краї, а потім загорніть їх усередину. Якщо хочеться іншого смаку, картоплю можна поєднати з кабачками або замінити начинку овочевим пюре.

Обід

Недільний обід важко уявити без борщу. Приготуйте пісний варіант із буряком, картоплею, капустою, морквою та цибулею. Щоб страва мала насичений колір, буряк попередньо протушкуйте з томатною пастою та невеликою кількістю лимонного соку. Наприкінці додайте часник і свіжу зелень. Борщ можна зварити у великій каструлі, адже наступного дня він стане ще насиченішим на смак. А якщо маєте час, доповніть обід домашніми пампушками з часником.

Підвечірок

Шоколадне пісне брауні – десерт, який доводить, що випічка без яєць і молочних продуктів може бути смачною. Для приготування використовуйте борошно, какао, цукор, олію та рослинне молоко або воду. Щоб десерт мав цікавішу текстуру, додайте подрібнені горіхи чи шматочки чорного шоколаду без молочних інгредієнтів. Після випікання дайте брауні охолонути та наріжте невеликими квадратами.

Шоколадне брауні можна спекти без яєць і молочних продуктів / Фото Pixabay

Вечеря

Завершити тиждень можна пастою з овочевим соусом. Відваріть спагеті, фетучіні або інший улюблений вид макаронів. Для соусу обсмажте цибулю, кабачки, солодкий перець, броколі та помідори. Додайте маслини, в’ялені томати або подрібнені фісташки. Змішайте овочі з пастою, заправте оливковою олією та прикрасьте свіжим базиліком. Так вийде ароматна страва, яка стане гідним завершенням тижневого пісного меню.