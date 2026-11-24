Для святкового настрою разом із дітьми можна вивчити короткий вірш чи легку пісню про чудотворця

Найулюбленіше зимове свято дітей уже зовсім близько – День святого Миколая у 2026 році буде у неділю, 6 грудня. Для святкового настрою разом із дітьми можна вивчити короткий вірш чи легку пісню про чудотворця.

Раніше ZAXID.NET публікував добірку красивих та легких віршів про святого Миколая, які дитина зможе вивчити за кілька хвилин. А зараз пропонуємо варіанти святкових пісень.

Пісні про святого Миколая для дітей

«Ой, хто, хто Миколая любить»

Ой, хто, хто Миколая любить,

Ой, хто, хто Миколаю служить,

Тому святий Миколай, |

На всякий час помагай, |(x2)

Миколай! |

Ой, хто, хто к ньому прибігає,

На поміч його призиває,

Той все з горя вийде ціло, |

Охоронить душу й тіло, |(x2)

Миколай! |

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Ой, хто, хто спішить в Твої двори,

Сего Ти на землі і в морі

Все хорониш від напасти, |

Не даєш му в гріхи впасти, |(x2)

Миколай! |

Миколаю, молися за нами,

Благаєм Тебе зі сльозами.

Ми Тя будем вихваляти, |

Ім’я Твоє величати, |(x2)

На віки. |

«Ходить по землі святий Миколай»

Нічка-чарівничка глянула у шибку.

Я затулю вічка та засну не швидко.

Вдень була я чемна, бо сьогодні, знаю,

Що для чемних діток є дарунки

В святого Миколая.

Приспів:

Ходить по землі святий Миколай,

Тільки ти засни і його чекай.

Ти лише повір в те, що він прийде, |

Якщо будеш ти добрим до людей. |(x2)

Уночі на небі зіронька засяє.

Чарівник ласкавий в гості завітає.

А ясного ранку під подушку гляну

І від Миколая подарунок

З радістю дістану.

Приспів.

Хочу в Миколая щиро попросити,

Щоб чарівна казка панувала в світі,

Щоб не обминула жодної хатини,

Бо її чекає з нетерпінням

Кожная дитина.

Приспів.

«Святий Миколай»

Я нечемним був у школі,

Ніс розбив я на футболі,

Вітер в голові гуде,

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде...

Я у мами найчемніша,

Най-най-най-найрозумніша,

Мамі я допомагаю,

Завітай до мене, Миколаю!

Завітай до неї, Миколаю!

Приспів:

Миколай приходить уві сні,

Подарунки загортає Він

У ангельські пісні,

До мами, до тата,

І до вас, малята,

Приходить Святий Миколай!

Тата й мами я не слухав –

Виросли у мене вуха,

Вітер через них гуде,

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде...

Радо я б хотів змінитись,

Бути чемним, не лінитись,

Але марно це уже –

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде...

Приспів.

Чемно ручки я складаю:

Святий Отче Миколаю,

В ніч чарівну, як завжди,

До усіх, усіх, усіх прийди!

До усіх, усіх, усіх прийди!

Приспів.

«Святий Миколай йде з високого неба»

Святий Миколай йде

З високого неба.

Несе нам дарунки

(Везе віз дарунків),

Що кому потреба (і треба)

(Є там все, що треба).

Гарненько!

(Гарненькі).



Маленькі ангели

Йому помагають,

Там, де чемні діти,

Там вони ступають.

Частенько...

«Їхав-їхав Миколай»

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

фарби білочці привіз.

Білка тішиться, малює

і від радості танцює.



Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

їжачку смартфон привіз.

Їжачок вже не нудьгує

і від радості танцює.

Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

лису навушники привіз.

Лис в навушниках крокує

і від радості танцює.



Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

мед ведмедику привіз.

А ведмідь медком ласує

і від радості танцює



Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

вовчику намет привіз.

Вовк під хмизом не ночує

і від радості танцює.



Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

мишці шапочку привіз.

Мишка в нірці не сумує

і від радості танцює.



Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

кабану сноуборд привіз.

Вже кабанчик не нудьгує

і від радості танцює.



Їхав-їхав Миколай

через поле, через гай.

На своє чудове свято

подарунки віз звірятам.

Як заїхав він у ліс,

кажану трубу привіз.

А кажанчик в неї дує

і від радості танцює.

«Доброти свіча»

Біле поле, біла річка, срібно-білий гай,

Іде з неба на білу землю Святий Миколай.

А з ним білі янголята у двори спішать,

Щоб гарні подарунки діточкам роздать.

Подарунків у святого є аж повний міх,

Обдарує нині щедро діточок усіх.

Миколая з нетерпінням на землі всі ждуть,

Ясні зірочки на небі освітлюють путь.

У Бога ласки за нас просить Миколай Святий,

Щоб у серденьку дитячім радість засвітить.

Миколая щиро любить кожне дитинча,

Не згасне в його серці доброти свіча!

Не згасне в його серці доброти свіча!