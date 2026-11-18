Пісний салат із квасолею та морквою по-корейськи. Рецепт дня
До теми
Салат із квасолею та морквою по-корейськи – проста страва, яку можна приготувати всього за 20 хвилин. Поєднання ніжної білої квасолі, пікантної моркви та свіжої зелені робить його смачним і поживним. Рецепт опублікував сайт Shuba.
Інгредієнти
|Біла консервована квасоля
|300 г
|Морква по-корейськи
|300 г
|Ріпчаста цибуля
|1 шт.
|Кріп
|5 гілочок
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Соняшникова олія
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Відкиньте консервовану квасолю на друшляк і добре злийте рідину. Залиште її на кілька хвилин, щоб стекли залишки вологи.
Крок 2
Якщо морква по-корейськи нарізана довгими смужками, подрібніть її на коротші шматочки. За потреби злегка відтисніть зайву рідину.
Крок 3
Очистьте цибулю та дрібно наріжте її. Кріп промийте, обсушіть і подрібніть.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Перекладіть квасолю та моркву по-корейськи в глибоку миску. Додайте цибулю та перемішайте інгредієнти.
Крок 5
Влийте трохи соняшникової олії, додайте подрібнений кріп і ще раз перемішайте.
Крок 6
Посоліть і поперчіть салат на свій смак. Перемішайте та подавайте до столу.