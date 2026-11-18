Салат із квасолею та морквою по-корейськи – проста страва, яку можна приготувати всього за 20 хвилин. Поєднання ніжної білої квасолі, пікантної моркви та свіжої зелені робить його смачним і поживним. Рецепт опублікував сайт Shuba.

Інгредієнти

Біла консервована квасоля 300 г Морква по-корейськи 300 г Ріпчаста цибуля 1 шт. Кріп 5 гілочок Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Соняшникова олія до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Відкиньте консервовану квасолю на друшляк і добре злийте рідину. Залиште її на кілька хвилин, щоб стекли залишки вологи.

Крок 2 Якщо морква по-корейськи нарізана довгими смужками, подрібніть її на коротші шматочки. За потреби злегка відтисніть зайву рідину.

Крок 3 Очистьте цибулю та дрібно наріжте її. Кріп промийте, обсушіть і подрібніть. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Перекладіть квасолю та моркву по-корейськи в глибоку миску. Додайте цибулю та перемішайте інгредієнти.

Крок 5 Влийте трохи соняшникової олії, додайте подрібнений кріп і ще раз перемішайте.