Південна Корея готова переглянути свою політику щодо ненадання Україні летальної зброї

Південна Корея не стане обмежувати себе у наданні допомоги Україні, у тому числі й військової, якщо Росія почне надавати КНДР високоточне озброєння. Про це заявив радник з питань національної безпеки Чан Хо Джин, повідомило 23 червня агентство Yonhap.

Посадовець повідомив, що рішення Південної Кореї щодо надання зброї Україні буде залежати від розвитку співпраці Північної Кореї та Росії. В разі, якщо Росія надаватиме високоточну зброю КНДР, Сеул може переглянути свою політику щодо ненадання Україні летальної зброї.

«Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, що відділяє від ворога, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?», – повідомив він.

За словами Чан Хо Джина, Південна Корея «зберігатиме стратегічну невизначеність» щодо типів озброєння, які можливо передати Україні. Причиною цьому посадовець пояснює так, – «буде цікаво подивитися, як на це відповість Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь».

Зазначимо, Південна Корея заявила, що перегляне свою позицію про відмову від постачання озброєння Україні після того, як президент Росії Владімір Путін і диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір «про всеосяжне стратегічне партнерство», який зобов’язує країни співпрацювати в галузі оборони та військових технологій.