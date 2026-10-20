Однією з причин відкликання дипломатів Південна Корея називає повітряні тривоги

Південна Корея вирішила, що відкличе частину дипломатів з України на тлі суперечки про передачу північнокорейських солдатів, захоплених у полон Силами оборони. Країна вважає, що Київ не зробив кроків для врегулювання суперечки щодо оприлюднення інформації про полонених, а також побоюється російських повітряних атак, повідомив під час брифінгу 20 жовтня речник південнокорейського МЗС Пак Ду Сун.

За даними речника МЗС Південної Кореї, Україна ще не зробила «позитивних кроків» для вирішення дипломатичної суперечки про розкриття інформації про переміщення північнокорейських військовополонених до Сеула. Крім того, він заявив, що постійні погрози авіаударів ускладнюють забезпечення безпеки дипломатичного персоналу.

«Уряд вирішив частково вивести дипломатичний персонал, враховуючи складність забезпечення безпеки через постійну загрозу авіаударів по всій Україні та відсутність перспективних заходів з боку правих сил навіть після відкликання посла в Україні. Навіть під час виведення необхідне дипломатичне спілкування між двома країнами продовжуватиметься під керівництвом виконавця обов'язків посла», – повідомив Пак Ду Сун.

Він додав, що весь консульський персонал залишиться в Києві для забезпечення захисту громадян Кореї за кордоном. На запитання журналістів, чи є це дипломатичним протестом, речник заявив, що рішення про відкликання персоналу «прийнято після всебічного розгляду всіх відповідних факторів».

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Водночас Пак Ду Сун заявив, що Південна Корея прагне знайти «безпроблемне вирішення шляхом консультацій». Він висловив сподівання, що Київ вживе «перспективних заходів щодо питань», яких вимагала Корея, і що «ми перейдемо до етапу обговорення для подальшого розвитку двосторонніх відносин».

«Україна повинна надати відповідь або розвʼязати ці питання. Оскільки ми дотримуємося чіткої позиції, що щодо цього питання необхідні перспективні заходи, я вважаю, що як тільки його буде вирішено та буде досягнуто рішення між нашими двома сторонами, можна буде встановити глибші двосторонні відносини», – сказав посадовець.

На запитання, чи мається на увазі під «перспективними заходами» публічні вибачення України в Кореї, Пак Ду Сун заявив, що позиція його країни не змінилася.

Нагадаємо, 8 жовтня, Південна Корея відкликала посла з України та викликала українського посла. Це сталося на тлі суперечки, яку спричинила заява президента Володимира Зеленського 23 вересня на Генасамблеї ООН. Тоді він повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених з КНДР, яких захопили у січні 2025 року на Курщині.

Після цього Південна Корея звинуватила Україну в порушенні угоди про нерозголошення та заявила, що це становить загрозу для життя полонених та їхніх сімей. Після цього в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що вимагають від України вибачень.

Агентство Yonhap повідомило, що очільник українського МЗС Андрій Сибіга передав Південній Кореї вибачення від України. Втім, його колега Чо Хьон заявив, що Південна Корея очікувала офіційних пояснень на найвищому рівні – особисто від Зеленського. Після цього він пригрозив «вжити рішучих заходів».

В МЗС України заперечили, що перепросили Південну Корею. Там заявили, що міністр закордонних справ Сибіга висловив жаль з приводу того, що ситуація з полоненими «зайшла у стадію обміну критичними коментарями», проте не просив вибачення.