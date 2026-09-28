Військових з КНДР взяли в полон на Курщині на початку 2025 року

Адміністрація президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень і вибачень за розголошення інформації про передання Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на старшого радника президента Південної Кореї з питань зв’язків із громадськістю Сон Кі Хона.

У Сеулі стверджують, що Київ спочатку погодився зберігати домовленість у таємниці, а згодом публічно заперечив існування угоди про конфіденційність.

«Адміністрація президента висловлює глибоке співчуття з приводу одностороннього розголошення інформації з боку України та її подальшого неправдивого твердження про те, що угоди про нерозголошення не існувало», – заявив Сон Кі Хон.

Він зазначив, що уряд розглядає можливість вжиття додаткових заходів у разі потреби.

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За словами Сона, Україна неодноразово обговорювала із Сеулом питання передачі військовополонених через різні канали та просила дотримуватися конфіденційності. Київ аргументував це тим, що публічне розголошення інформації може викликати внутрішню критику через те, що Україна нібито упустила можливість обміняти військових на українських полонених.

Південна Корея погодилася зберегти інформацію про передачу в таємниці з міркувань безпеки, а також з дипломатичних та гуманітарних причин, зокрема задля безпеки військовополонених та їхніх сімей, додав Сон.

Нагадаємо, 23 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що Україна передала Південній Кореї двох громадян Північної Кореї, яких ЗСУ захопили у полон у Курській області в січні 2025 року.

Він повідомив, що передача двох військовополонених відбулася нещодавно. Зеленський зазначив, що північнокорейських військових непросто взяти в полон живими: один із них, зрозумівши, що потрапить у полон, намагався вчинити самогубство.

Своєю чергою південнокорейський уряд відмовився підтвердити їхнє прибуття до Сеула, посилаючись на потенційні загрози безпеці та життю військовополонених та їхніх сімей, які все ще перебувають у Північній Кореї. Водночас у коментарі корейській агенції Yonhap в Офісі президента заявили, що лише розповіли про передачу північнокорейських військовополонених через Південну Корею, не розкриваючи деталей, і додали, що «було б дивно приховувати» повернення двох полонених з КНДР.

24 вересня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну у порушенні угоди про нерозголошення. Він заявив, що не знає, які обставини «змусили Україну порушити домовленість про нерозголошення та оприлюднити інформацію, але це дуже прикро».