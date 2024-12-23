Північна Корея зосереджена на розширенні військової співпраці з Росією

Північна Корея готується розгорнути в Росії додаткові війська для участі у війні проти України. Також КНДР планує відправити до Росії зброю, зокрема, ударні безпілотники. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомила інформаційна агенція Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї.

«Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ (у Росії), водночас наразі постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію», – повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї.

Також Об’єднаний комітет начальників штабів заявив, що Північна Корея зосереджена на розширенні військової співпраці з Росією. Крім того, за даними розвідки Південної Кореї, КНДР планує масштабувати виробництво ударних безпілотників, які вперше представили під час інспекції Кім Чен Ина у листопаді. Зазначається, що місяць тому лідер Північної Кореї був присутній на випробуваннях БпЛА різних типів та закликав до їхнього серійного виробництва.

Розвідники Південної Кореї також повідомили, що КНДР вже втратила близько 1100 військових, які воювали проти України на боці Росії.

Нагадаємо, 14 грудня Володимир Зеленський підтвердив участь північнокорейських військових у штурмах в Курській області.

22 грудня військові Сил спеціальних операцій повідомили про ліквідацію на Курщині ще трьох військових з КНДР. Українські захисники також зауважили, що у ліквідованих північнокорейських військових виявили підроблені документи. У такий спосіб росіяни намагаються видати військових з КНДР за уродженців Республіки Тува.