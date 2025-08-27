Унаслідок ДТП загинула 16-річна Анастасія Данилів

Сколівський районний суд виніс вирок водієві Toyota Land Cruiser Назарію Марочканичу за збиту на смерть 16-річну дівчину. Суд призначив йому 6 років і 6 місяців тюрми та також зобовʼязав сплатити батькам загиблої сукупно 1,4 млн грн. Назарій Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції та раніше отримав 5 років тюрми за переправлення ухилянтів.

ДТП трапилась 9 липня 2023 року на трасі Київ – Чоп у Верхньому Синьовидному. 26-річний Назарій Марочканич їхав за кермом Toyota Land Cruiser по вул. Січових Стрільців, перевищуючи швидкість. Через це він не встиг вчасно загальмувати, коли побачив пішохідку, та наїхав на неї. Після вчинення ДТП Назарій Марочканич утік, а 16-річна дівчина Анастасія Данилів від отриманих травм померла на місці.

Згодом водія розшукали в сусідньому селі завдяки відеокамерам на дорогах, хоча його батько Ярослав Марочканич намагався взяти провину на себе. Назарія Марочканича підозрювали у вчиненні смертельної ДТП та втечі з місця пригоди.

У суді він визнав провину, однак свідчити відмовився. Родичі загиблої вимагали сплатити моральну компенсацію, однак водій заявив, що готовий покрити її лише частково.

Батько загиблої дівчини Михайло Данилів розповів у суді, що сімʼя Марочканичів сплатила йому лише 50 тис. грн та заперечувала провину, зазначаючи, що водій думав, що збив пса, тому утік. Мати дівчинки повідомила, що через рік вони повернули Марочканичам сплачені 50 тис. грн і наполягала на найсуворішому вироку.

Допитані в суді свідки підтвердили, що за кермом був саме Назарій Марочканич та зазначили, що він їхав зі значним перевищенням швидкості.

Враховуючи обставини справи, а також попередню судимість Назарія Марочканича, суддя Вікторія Курницька визнала його винним за ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила сукупно 6 років і 6 місяців тюрми з вилученням водійського посвідчення на 3 роки. Суд зобовʼязав Назарія Марочканича сплатити батькам загиблої дівчинки по 700 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що батько загиблої дівчинки Михайло Данилів розповідав ZAXID.NET, що Назарій Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції Віктора Марочканича. Судячи з декларації про доходи, він і досі працює на цій посаді.

Крім цього, в січні 2025 року Львівський апеляційний суд призначив Назарію Марочканичу 5 років тюрми за переправлення ухилянтів під виглядом міжнародних перевізників. У суді він заперечував провину, наполягаючи, що має групу інвалідності, хоча насправді її має його батько.