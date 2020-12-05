Найвищим буде будинок на 12 поверхів

На вул. Залізничній, 7 у Львові збудують житловий комплекс із торговим центром та дитсадком. Відповідні містобудівні умови та обмеження для забудовника 1 грудня погодив виконавчий комітет ЛМР.

Новий ЖК планують будувати на земельній ділянці площею майже 4,6 га. Зараз ця територія є закинутою й тут зберігають будівельне сміття.

Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, на вул. Залізничній, 7 збудують п'ять будинків: одну 12-поверхівку, дві 8-поверхівки та дві одно- та двоповерхові будівлі комерційного призначення з вбудованими дитсадком та підземним паркінгом. Загалом висота забудови не має перевищувати 42 м.

Будівництво вестиме ПП «Житлобудінвест». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Перемишлянах. Її власницею та засновницею вказана львів'янка Наталія Білоган.